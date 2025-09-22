Advertisement
LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beberkan Penyebab Eliano Reijnders Jadi Bek Kiri di Laga Arema FC vs Persib Bandung

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |20:43 WIB
Bojan Hodak Beberkan Penyebab Eliano Reijnders Jadi Bek Kiri di Laga Arema FC vs Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/persib)




MALANG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali menunjukkan kecerdikannya dalam meracik strategi. Dalam laga pekan keenam Super League 2025-2026 melawan Arema FC, ia melakukan eksperimen berani dengan menempatkan Eliano Reijnders di posisi bek kiri, peran yang tidak biasa bagi pemain tersebut.

Eksperimen memainkan Eliano sebagai bek kiri nyatanya membuahkan hasil. Pasalnya strategi itu membantu Persib meraih kemenangan dramatis 2-1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Senin (22/9/2025) sore WIB.

Meskipun Arema FC sempat unggul lebih dulu lewat gol Matheus Naschimento pada menit ke-12, Persib berhasil membalikkan keadaan berkat gol Ulliam Barros di menit ke-59 dan gol penentu dari pemain pengganti, Frederico Barba, pada menit ke-94. Kemenangan ini mengangkat posisi Persib ke peringkat keempat klasemen sementara Super League 2025-2026.

1. Eliano Reijnders Jadi Senjata Rahasia

Keputusan Hodak menempatkan Eliano Reijnders sebagai bek kiri sempat menimbulkan tanda tanya, mengingat posisi aslinya adalah di sayap kanan, sayap kiri, atau gelandang tengah. Namun, pemain berusia 24 tahun itu membuktikan kualitasnya.

Eliano tampil solid di sisi kiri pertahanan, berhasil meredam serangan-serangan Arema FC yang dimotori oleh Ian Lucas Puleio dan Dalberto. Tentu Bojan Hodak sudah mengetahui potensi Eliano sejak awal merekrutnya, di mana ia tahu bintang Timnas Indonesia itu adalah pemain serba bisa.

Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Ketika Eliano datang ke sini, saya tahu bagaimana kualitasnya, dan dia bisa bermain di posisi apa saja," jelas Hodak usai laga, dikutip Senin (22/9/2025).

"Dia bisa bermain di fullback kanan kiri. Dia bisa naik ke depan, tapi juga bertanggung jawab ketika dia bertahan. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini bisa bermain di mana saja,” tambahanya.

 

