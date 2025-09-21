Link Live Streaming Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

Barcelona akan menghadapi Getafe di Liga Spanyol 2025-2026 dini hari nanti. (Foto: Vision+)

JADWAL dan link live streaming Barcelona vs Getafe di lanjutan pekan kelima Liga Spanyol 2025-2026 bisa klik di sini. Barcelona yang kini mengoleksi 10 poin menempati posisi dua klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026.

Barcelona masih tertinggal dari rival abadi mereka, Real Madrid, yang sudah mengemas 15 poin. Kepercayaan diri pasukan Hansi Flick sedang tinggi-tingginya. Pada laga sebelumnya, Barcelona tampil garang dengan kemenangan telak 6-0 atas Valencia.

Barcelona menang 6-0 atas Valencia di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

1. Jadwal Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol 2025-2026

Hari: Senin, 22 September 2025

Kick-off: 01:55 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+

Untuk menikmati laga ini, kamu bisa berlangganan paket beIN Sports di VISION+ mulai dari Rp36.000,-.

Tak hanya sepak bola, VISION+ juga menghadirkan deretan film box office, drama pilihan, konten eksklusif VISION+ Originals, hingga tayangan hiburan keluarga yang bisa dinikmati kapan saja. Streaming bisa dilakukan lewat smartphone, laptop, hingga smart TV, bahkan di dua perangkat sekaligus. Segera download aplikasi VISION+ di App Store atau Play Store dan nikmati serunya LaLiga 2025-2026 di mana pun kamu berada

