Emil Audero Catatkan Jumlah Save Terbanyak di Serie A, Ini Kunci Konsistensi Penampilan di Cremonese

EMIL Audero catatkan jumlah save terbanyak di Serie A Liga Italia 2025-2026. Kiper Cremonese itu pun beberkan kunci konsistensi penampilannya di Cremonese.

Sebab, berkat penampilannya, Cremonese berjaya. Klub tersebut kini menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

1. Konsisten

Emil Audero tampil begitu konsisten bersama timnya dalam Liga Italia 2025-2026. Saat ini, Cremonese berada di posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan mengumpulkan tujuh poin. Poin itu dari dua kemenangan dan sekali hasil imbang.

Emil mengatakan tim pelatih selalu menekankan bahwa para pemain harus berjuang dengan sungguh-sungguh dalam setiap laga. Pasalnya, persaingan dalam kompetisi kasta teratas di Italia sangat ketat.

"Pelatih selalu meminta kami untuk bermain tegas, dan jelas bahwa tim seperti Cremonese, yang berjuang untuk bertahan, harus selalu bekerja keras agar para pemainnya tampil sebaik mungkin," kata Emil dilansir dari laman Cremonese, Sabtu (20/9/2025).