Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Pertama: Real Madrid Ke-13, PSG Digeser Eintracht Frankfurt dari Puncak!

Eintracht Frankfurt ada di puncak klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. (Foto: Eintracht Frankfurt)

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 di matchday pertama menarik diulas. Kini, puncak klasemen diisi oleh Eintracht Frankfurt.

Ya, laga di matchday pertama Liga Champions 2025-2026 telah rampung digelar secara keseluruhan. Eintracht Frankfurt memulai perjalanan paling manis karena kini bertengger di puncak klasemen, diikuti sang juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG).

1. Eintracht Frankfurt di Puncak Klasemen

Eintracht Frankfurt bertengger di puncak klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. Mereka memulai musim dengan apik karena pesta gol 5-1 ke gawang Galatasaray.

Berlaga dini hari tadi, Eintracht Frankfurt yang menjamu Galatasaray melakukan comeback ciamik. mereka tertinggal lebih dahulu lewat gol Yunus Akgun pada menit ke-8.

Tetapi, Eintracht Frankfurt sukses membalas gol itu pada menit ke-37 lewat gol bunuh diri Davinson Sanchez. Lalu, empat gol lain tercipta lewat aksi Can Uzun (45+2), Wilfried Singo (45+4’), Jonathan Burkardt (66’), dan Ansgar Knauff (55’).

Hasil ini membuat Eintracht Frankfurt menggeser PSG yang sebelumnya ada di puncak klasemen usai menang telak atas Atalanta dengan skor 4-0. Kini, kedua tim sama-sama mengemas 3 poin.