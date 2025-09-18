Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Kelar Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC

KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kelar laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC menarik untuk diketahui. Kabar buruknya, Persib yang gagal menang atas klub asal Singapura itu harus puas bertengger di peringkat ketiga dengan 1 poin.

Ya, Persib Bandung vs Lion City yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan (GBLA), pada Kamis (18/9/2025) malam WIB berakhir tanpa pemenang. Pertandingan perdana Grup G AFC Champions League 2025-2026 itu tepatnya berakhir dengan skor 1-1.

1. Gagal Menang

Persib sejatinya tampil apik di babak pertama. Meski tak mencetak gol, tim asuhan Bojan Hodak itu mampu mendominasi pertandingan.

Bahkan Lion City Sailors tak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan tembakan sama sekali di babak pertama. Lalu di babak kedua, Persib berhasil unggul berkat aksi Saddil Ramdani.

Saddil berhasil mencetak gol di menit 47 usai memanfaatkan kesalahan umpan pemain belakang Lion City Sailors. Setelahnya, Persib mampu menjaga keunggulan hingga laga memasuki menit 90.

Persib Bandung vs Lion City Sailors. (Foto: Instagram/persib)

Akan tetapi, Lion City Sailors yang berhasil mendominasi di babak kedua, berhasil menggagalkan kemenangan Persib lewat gol di injury time. Pemain Lion City, Lennart Thy memberikan mimpi buruk untuk Persib karena sundulannya merobek gawang di menit 90+2.

Karena gol telat itu, laga Persib vs Lion City berakhir 1-1. Persib dan Lion City harus puas berbagi 1 poin.