HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Matchday 1 Liga Champions 2025-2026 di Vision+: Manchester City vs Napoli, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |10:25 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Matchday 1 Liga Champions 2025-2026 di Vision+: Manchester City vs Napoli, Klik di Sini!
Simak jadwal lengkap dan link live streaming matchday 1 Liga Champions 2025-2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - UEFA Champions League 2025-2026 resmi kembali bergulir sejak Selasa 16 September 2025. Sejumlah pertandingan besar sudah dimainkan, namun keseruan Matchday 1 masih berlanjut hingga Jumat 19 September 2025 dini hari WIB.

Dari Barcelona hingga Manchester City, klub-klub elite Eropa siap berjuang meraih kemenangan. Semua keseruannya bisa kamu saksikan di VISION+ dengan klik di sini.

PSG juara Liga Champions

Jangan lewatkan aksi para bintang dunia di UEFA Champions League 2025-2026! Berikut jadwal lengkap matchday 1 yang bisa kamu saksikan di VISION+:

Selasa, 16 September 2025

23.40 WIB : Athletic Bilbao vs Arsenal

23.40 WIB : PSV vs Union Saint-Gilloise

Rabu, 17 September 2025

01.55 WIB : Real Madrid vs Marseille

23.40 WIB : Olympiacos vs Pafos

01.55 WIB : Juventus vs Dortmund

01.55 WIB : Tottenham vs Villarreal

23.40 WIB : Slavia Prague vs Bodo/Glimt

Kamis, 18 September 2025

01.55 WIB : PSG vs Atalanta

02.00 WIB : Ajax vs Inter

23.40 WIB : Copenhagen vs Leverkusen

01.55 WIB : Bayern Munchen vs Chelsea

01.55 WIB : Liverpool vs Atletico Madrid

23.40 WIB : Club Brugge vs Monaco

 

