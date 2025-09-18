JAKARTA - UEFA Champions League 2025-2026 resmi kembali bergulir sejak Selasa 16 September 2025. Sejumlah pertandingan besar sudah dimainkan, namun keseruan Matchday 1 masih berlanjut hingga Jumat 19 September 2025 dini hari WIB.
Dari Barcelona hingga Manchester City, klub-klub elite Eropa siap berjuang meraih kemenangan. Semua keseruannya bisa kamu saksikan di VISION+ dengan klik di sini.
Jangan lewatkan aksi para bintang dunia di UEFA Champions League 2025-2026! Berikut jadwal lengkap matchday 1 yang bisa kamu saksikan di VISION+:
Selasa, 16 September 2025
23.40 WIB : Athletic Bilbao vs Arsenal
23.40 WIB : PSV vs Union Saint-Gilloise
Rabu, 17 September 2025
01.55 WIB : Real Madrid vs Marseille
23.40 WIB : Olympiacos vs Pafos
01.55 WIB : Juventus vs Dortmund
01.55 WIB : Tottenham vs Villarreal
23.40 WIB : Slavia Prague vs Bodo/Glimt
Kamis, 18 September 2025
01.55 WIB : PSG vs Atalanta
02.00 WIB : Ajax vs Inter
23.40 WIB : Copenhagen vs Leverkusen
01.55 WIB : Bayern Munchen vs Chelsea
01.55 WIB : Liverpool vs Atletico Madrid
23.40 WIB : Club Brugge vs Monaco