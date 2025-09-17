3 Calon Kuda Hitam di Liga Champions 2025-2026, Nomor 1 Berpeluang Juara!

SEBANYAK 3 calon kuda hitam di Liga Champions 2025-2026 akan diulas Okezone. Selasa 16 September 2025 malam WIB menjadi hari pembuka kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut. Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona hingga Manchester City merupakan beberapa klub yang dijagokan menjadi juara.

Namun, ada beberapa klub yang berpotensi muncul sebagai kejutan. Tak sekadar tampil, nama-nama ini berpeluang melaju jauh di Liga Champions 2025-2026 musim ini sekalipun tidak diunggulkan. Siapa saja?

B

Berikut 3 calon kuda hitam di Liga Champions 2025-2026:

1. Galatasaray

Galatasaray berpeluang juara Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagram/@galatasaray)

Galatasaray yang berstatus juara Liga Turki dalam tiga musim terakhir, memiliki deretan pemain mumpuni. Sejumlah pemain bintang yang bercokol di skuad Galatasaray adalah Davinson Sanchez, Ilkay Gundogan, Leroy Sane, Mauro Icardi, Mario Lemina hingga Victor Osimhen.

Setelah mendominasi Liga Turki, target Galatasaray selanjutnya adalah unjuk gigi di kompetisi antarklub Eropa. Sejauh ini, prestasi terbaik Galatasaray adalah lolos semifinal Liga Champions 1988-1989.

Saat itu, langkah Galatasaray terhenti di babak empat besar setelah kalah agregat 1-5 dari wakil Rumania, Steaua Bucharest. Setelah itu, pencapaian terbaik Galatasaray adalah menembus perempatfinal edisi 1993-1994 dan 2000-2001,

Melihat komposisi pemain saat ini, Galatasaray berpeluang unuk gigi di musim baru. Tak hanya lolos ke perempatfinal, mencapai final pun berpotensi digapai Raksasa Turki ini.