HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Siaran Langsung Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Pep Guardiola Dipecat?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 September 2025 |15:16 WIB
Jadwal Siaran Langsung Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Pep Guardiola Dipecat?
Pep Guardiola berpotensi dipecat kelar laga Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester City)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Manchester City vs Manchester United di pekan keempat Liga Inggris 2025-2026 sudah dirilis. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Etihad pada Minggu, 14 September 2025 pukul 22.30 WIB.

Manchester City dan Manchester United kompak memulai musim dengan tidak optimal. Di tiga pekan awal, The Citizens -julukan Manchester City- hanya mendapatkan tiga angka.

Manchester City kalah 1-2 dari Brighton. (Foto: Premier League)
Manchester City kalah 1-2 dari Brighton. (Foto: Premier League)

Setelah menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers, The Citizens tumbang 0-2 dari Tottenham Hotspur dan dipermalukan Brighton & Hove Albion 1-2. Sementara Manchester United tumbang 0-1 dari Arsenal, kemudian imbang 1-1 kontra Fulham dan menang dramatis 3-2 atas Burnley.

Akibatnya, peringkat mereka di klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 tidak optimal. Manchester United kini duduk di posisi sembilan dengan empat angka, sedangkan Manchester City di tangga 13 dengan tiga poin.

1. Siapa yang Lebih Dulu Dipecat, Ruben Amorim atau Pep Guardiola?

Nasib Ruben Amorim selaku pelatih Manchester United dan Pep Guardiola di posisi juru taktik Manchester City tak bisa dibilang aman. Ruben Amorim musim lalu hanya membawa Manchester United finis di posisi 15 klasemen Liga Inggris.

Sementara Pep Guardiola, gagal memberikan satu pun trofi mayor untuk Manchester City musim lalu. Kegagalan itu merupakan yang pertama sejak 2017.

 

Telusuri berita bola lainnya
