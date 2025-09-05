Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! Bintang Timnas Putri Indonesia, Estella Loupatty Gabung Klub Serie C Italia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 September 2025 |17:53 WIB
Resmi! Bintang Timnas Putri Indonesia, Estella Loupatty Gabung Klub Serie C Italia
Pemain Timnas Putri Indonesia, Estella Loupatty. (Foto: Instagram/estellaloupatty)
SASSARI – Kabar gembira datang dari dunia sepakbola putri. Tepatnya bintang Timnas Putri Indonesia, Estella Loupatty, resmi bergabung dengan klub Serie C Liga Putri Italia, Women Torres Calcio. Kepastian ini diumumkan oleh pihak klub melalui akun Instagram resminya, @womentorrescalcio, pada Jumat (5/9/2025).

1. Petualangan Baru

Dalam unggahan tersebut, Women Torres Calcio menyambut striker kelahiran 2003 itu dengan antusias.

"Striker kelahiran 2003, Estella Loupatty siap menulis lembaran baru dalam karier sepak bolanya bersama Women Torres untuk musim 2025–2026," tulis pernyataan resmi Women Torres Calcio, dikutip dari instagram @womentorrescalcio, Jumat (5/9/2025).

Bergabung dengan klub ini menjadi babak baru bagi Estella, yang sebelumnya bermain di Telstar (Belanda) dan Zulte Waregem (Belgia). Ini adalah klub profesional Italia pertamanya.

Estella Loupatty
Estella Loupatty

Estella sendiri menyambut petualangan ini dengan penuh semangat."Petualangan baru dalam hidupku," ungkapnya.

 

