HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Resmi Dicoret dari 25 Nama Pemain Oxford United!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 September 2025 |09:55 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Resmi Dicoret dari 25 Nama Pemain Oxford United!
Marselino Ferdinan gagal masuk daftar 25 pemain Oxford United hingga Januari 2025. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan tak masuk daftar 25 pemain Oxford United untuk mengarungi laga-laga penting hingga 25 Januari 2026. Mengutip dari Oxford Mail, dalam daftar 25 pemain yang diumumkan pelatih Oxford United, Gary Rowett pada Jumat (5/9/2025) dini hari WIB, tidak terdapat nama Marselino Ferdinan.

Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia lain yang dalam proses pemulihan cedera, Ole Romeny, tetap masuk daftar. Ole Romeny diharapkan pulih dari cedera paling cepat pada Oktober 2025.

Gary Rowett umumkan 25 pemain Oxford United hingga Januari 2026. (Foto: Oxford Mail)
Gary Rowett umumkan 25 pemain Oxford United hingga Januari 2026. (Foto: Oxford Mail)

1. Penyebab Marselino Ferdinan Gagal Masuk Skuad

Meski gagal masuk daftar 25 pemain, bukan berarti Marselino Ferdinan tidak berpeluang membela Oxford United di Liga 2 Inggris atau yang lazim disebut Divisi Championships. Pesepakbola 20 tahun itu masih berpeluang membela Oxford United di Divisi Championships 2025-2026.

Usut punya usut, nama Marselino Ferdinan tidak dimasukkan ke dalam daftar 25 nama pemain karena masih berusia di bawah 21 tahun. Sesuai regulasi, pesepakbola kelahiran 1 Januari 2004 ke atas tidak wajib dimasukkan ke dalam daftar 25 pemain.

Meski tidak dimasukkan, Marselino Ferdinan bisa sewaktu-sewaktu membela Oxford United di Divisi Championships 2025-2026. Syaratnya Marselino Ferdinan wajib tampil menonjol, baik saat membela Oxford United U-21 atau berlatih bersama skuad senior.

Selain Marselino Ferdinan, ada pemain U-21 lain yang tidak dimasukkan ke dalam daftar 25 nama. Mereka bisa sewaktu-waktu dimainkan, yakni Josh Johnson, Jacob Knightbridge ,Gatlin O’Donkor dan Brodie Spencer.

 

