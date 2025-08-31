Prediksi Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Bungkam The Gunners?

PREDIKSI Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026 menarik diulas. Akankah The Reds -julukan Liverpool- membungkam The Gunners -julukan Arsenal?

Ya, big match akan tersaji di Liga Inggris 2025-2026 malam ini. Ada duel seru yang mempertemukan Liverpool vs Arsenal di Stadion Anfield pada Minggu (31/8/2025) mulai pukul 22.30 WIB.

1. Sama-Sama dalam Tren Positif

Liverpool dan Arsenal sama-sama dalam tren positif di Liga Inggris 2025-2026. Keduanya menang di 2 laga awal.

Liverpool buka perjalanan dengan kalahkan Bournemout 4-2. Kemudian, mereka lanjutkan tren positifnya dengan libas Newcastle United 3-2.

Sementara Arsenal, mereka menang 1-0 atas Manchester United di laga perdana Liga Inggris 2025-2026. Kemudian, Arsenal makin menggila.

Di pekan kedua, Arsenal membantai Leeds United. Main di kandang sendiri, Arsenal menang telak dengan skor 5-0.

Hasil ini membuat Arsenal ada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 6 poin. Sementara Liverpool, mereka di urutan keempat dengan poin sama, yakni 6 angka.

2. Duel Sengit

Dengan kondisi di atas, duel Liverpool vs Arsenal dipastikan berjalan sengit. Kedua tim sama-sama akan tampil jor-joran demi menang.

Apalagi, di pertemuan terakhir kedua tim, laga juga berjalan ketat. Arsenal harus bermain imbang melawan Liverpool dengan skor 2-2 dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025 pada 27 Oktober 2024.

Akankah hasil imbang mewarnai laga ini lagi? Okezone pun memprediksi laga akan berakhir imbang dengan skor 1-1.