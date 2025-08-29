Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kompak Dipecat, Jose Mourinho atau Ole Gunnar Solskjaer yang Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 Agustus 2025 |17:02 WIB
Kompak Dipecat, Jose Mourinho atau Ole Gunnar Solskjaer yang Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?
Jose Mourinho (kanan) resmi dipecat Fenerbahce. (Foto: Instagram/@josemourinho)
A
A
A

JOSE Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer kompak dipecat dari jabatan pelatih di klub masing-masing. Mou -sapaan akrab Mourinho- dipecat Fenerbahce, sedangkan Ole Gunnar Sokskjaer diberhentikan dari kursi juru taktik Besiktas.

“Kami memutuskan berhenti kerjasama dengan Jose Mourinho, pelatih yang memimpin tim profesional kami sejak 2024-2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jose Mourinho atas usaha sejauh ini. Kami berharap kariernya sukses di masa depan,” tulis Fenerbahce di akun Instagram-nya, @fenerbahce, Jumat (29/8/2025).

Fenerbahce pecat Jose Mourinho hari ini. (Foto: Instagram/@fenerbahce)
Fenerbahce pecat Jose Mourinho hari ini. (Foto: Instagram/@fenerbahce)

“Kami mengumumkan berpisah dengan pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Kontrak kami dengan Ole Gunnar Solskjaer harus berakhir setelah pertemuan dengan manajemen. Terima kasih Solskjaer atas bantuannya selama ini,” tulis Besiktas di akun Instagram-nya, @besiktas.

1. Gara-Gara Gagal Lolos Liga Champions 2025-2026

Jose Mourinho melatih Fenerbache sejak 1 Juli 2024. Selama 13 bulan berada di Turki, Jose Mourinho memberikan 37 menang, 14 imbang dan 11 kalah dari 62 laga di semua kompetisi. Musim lalu Jose Mourinho gagal membawa Fenerbahce juara Liga Turki setelah hanya finis runner-up.

Efek finis runner-up, Fenerbahce harus berjuang dari babak ketiga kualifikasi untuk ambil bagian di putaran final Liga Champions 2025-2026. Di babak kualifikasi III, Fenerbahce menang agregat 6-3 atas Feyenoord Rotterdam, sehingga lolos ke fase playoff atau satu langkah sebelum putaran final.

Sayangnya di babak ini, Fenerbahce kalah agregat 0-1 dari Benfica. Palu pemecatan pun diterima Jose Mourinho, sekalipun di Liga Turki 2025-2026 Fenerbahce berhasil mengemas empat angka di dua laga awal.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
