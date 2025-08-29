Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Belum Puas dengan Skuad Al Nassr, Cristiano Ronaldo Diam-Diam Bujuk Bintang Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 Agustus 2025 |15:12 WIB
Belum Puas dengan Skuad Al Nassr, Cristiano Ronaldo Diam-Diam Bujuk Bintang Manchester United
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

RIYADH – Bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo, dilaporkan melakukan pendekatan pribadi terhadap mantan rekan setimnya di Real Madrid dan Manchester United, Casemiro. Ronaldo dikabarkan ingin membujuk sang gelandang bertahan untuk bergabung bersamanya di Al-Nassr.

Menurut laporan dari Sportskeeda, Ronaldo telah menghubungi Casemiro secara langsung dan mendesaknya untuk pindah ke Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan Casemiro menunda keputusannya.

Casemiro tampaknya masih ingin berusaha di Man United. Karenanya pemain asal Brasil itu bakal memutuskan pindah kemungkinan pada musim panas tahun depan.

1. Casemiro Ingin Pertahankan Karier di Premier League

Alasan Casemiro menunda kepindahan ke Arab Saudi cukup kuat. Gelandang berusia 33 tahun ini ingin memastikan dirinya tetap menjadi bagian dari skuad tim nasional Brasil untuk Piala Dunia FIFA tahun depan.

Casemiro percaya bermain di Premier League bersama Manchester United akan memberikan peluang yang lebih besar baginya untuk mendapatkan tempat di timnas. Meskipun belakangan ini jarang menjadi pilihan utama pelatih Ruben Amorim di Liga Inggris, Casemiro tetap berkomitmen pada kontraknya.

Ekspresi Casemiro di laga Tottenham Hotspur vs Manchester United (Foto: X/@EuropaLeague)
Ekspresi Casemiro di laga Tottenham Hotspur vs Manchester United (Foto: X/@EuropaLeague)

Dalam wawancara dengan Diario AS pada Februari lalu, Casemiro mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan sisa kontraknya yang masih tersisa satu setengah tahun di Old Trafford.

"Saya punya sisa satu setengah tahun kontrak, dan saya ingin menyelesaikannya di sini, di Manchester. Saya nyaman di sini, dan keluarga saya juga. Mereka sudah beradaptasi, kami sudah bisa berbahasa Inggris. Saya sangat berterima kasih kepada para penggemar dan klub,” kata Casemiro, dikutip dari Diario AS, Jumat (29/8/2025).

 

