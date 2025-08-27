Berhasil Bantu Cremonese Permalukan AC Milan, Emil Audero Puas

CREMONA — Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, merasa puas dengan performa gemilangnya saat Cremonese mengalahkan AC Milan di pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Audero mengaku senang bisa memberikan kontribusi penting yang berbuah kemenangan bagi timnya.

Audero tampil ciamik di bawah mistar gawang saat Cremonese membungkam AC Milan 2-1 di Stadion San Siro, Minggu (24/8) lalu. Kiper berusia 28 tahun itu melakukan beberapa penyelamatan penting pada laga debut resminya tersebut.

1. Senang Bisa Berkontribusi

Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu mengaku sangat senang bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya. Menurut Audero, hasil positif atas AC Milan membuat Cremonese lebih percaya diri.

“Kemenangan (atas AC Milan) dengan kontribusi dari penyelamatan saya tentu menyenangkan,” kata Audero, dikutip dari laman resmi Cremonese, Rabu (27/8/2025).

“Karena bisa melakukan intervensi sepanjang pertandingan memberi rasa percaya diri dan membantu menjaga konsentrasi tetap tinggi,” sambungnya.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

2. Ingin Konsisten

Audero bertekad untuk mempertahankan laju kemenangan Cremonese. Menurutnya, tim harus bermain lebih solid lagi dalam mengarungi laga demi laga.