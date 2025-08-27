Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Berhasil Bantu Cremonese Permalukan AC Milan, Emil Audero Puas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |17:31 WIB
Berhasil Bantu Cremonese Permalukan AC Milan, Emil Audero Puas
Aksi Emil Audero di laga Cremonese vs AC Milan. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

CREMONA — Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, merasa puas dengan performa gemilangnya saat Cremonese mengalahkan AC Milan di pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Audero mengaku senang bisa memberikan kontribusi penting yang berbuah kemenangan bagi timnya.

Audero tampil ciamik di bawah mistar gawang saat Cremonese membungkam AC Milan 2-1 di Stadion San Siro, Minggu (24/8) lalu. Kiper berusia 28 tahun itu melakukan beberapa penyelamatan penting pada laga debut resminya tersebut.

1. Senang Bisa Berkontribusi

Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu mengaku sangat senang bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya. Menurut Audero, hasil positif atas AC Milan membuat Cremonese lebih percaya diri.

“Kemenangan (atas AC Milan) dengan kontribusi dari penyelamatan saya tentu menyenangkan,” kata Audero, dikutip dari laman resmi Cremonese, Rabu (27/8/2025).

“Karena bisa melakukan intervensi sepanjang pertandingan memberi rasa percaya diri dan membantu menjaga konsentrasi tetap tinggi,” sambungnya.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

2. Ingin Konsisten

Audero bertekad untuk mempertahankan laju kemenangan Cremonese. Menurutnya, tim harus bermain lebih solid lagi dalam mengarungi laga demi laga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Puas! Begini Komentar Putri KW usai Balas Kekalahan Lawan Wen Chi Hsu di 16 Besar Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement