HOME BOLA LIGA ITALIA

Komentar Emil Audero Jelang Lawan Jay Idzes di Laga Cremonese vs Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |16:45 WIB
Komentar Emil Audero Jelang Lawan Jay Idzes di Laga Cremonese vs Sassuolo
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA — Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, mengungkapkan rencananya menjelang pertandingan krusial antara Cremonese dan Sassuolo di Liga Italia 2025-2026. Emil menyatakan ia dan tim akan meningkatkan fokus demi menjaga tren positif, apalagi mereka akan berhadapan dengan rekan senegara, Jay Idzes dan timnya.

Cremonese akan berhadapan dengan Sassuolo di pekan kedua Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, pada Jumat 29 Agustus 2025 mendatang.

1. Pesan Emil untuk Rekan Setim

Pertandingan Cremonese vs Sassuolo akan menjadi momentum bagi Emil Audero dan rekan-rekannya untuk melanjutkan tren positif. Pada laga pekan pertama, Emil berhasil membantu Cremonese mengalahkan AC Milan (2-1) di San Siro, Milan, Italia, pada Minggu 24 Agustus 2025 lalu.

Namun, Emil tidak mau jemawa atas kemenangan manis di San Siro. Kiper berusia 28 tahun itu mengingatkan, Cremonese harus meningkatkan fokus demi menjaga tren kemenangan.

"Antusiasme membantu kami bekerja keras sepanjang pekan, tetapi jangan sampai membuat kami terlalu percaya diri," kata Emil, dilansir dari laman resmi Cremonese, Rabu (27/8/2025).

"Pelatih membantu kami dalam hal ini, karena beliau sudah menjelaskan kepada kami tentang jebakan situasi pasca-pertandingan ini. Memang benar menikmati kemenangan, tetapi juga fokus pada pertandingan berikutnya: kami ingin membawa pulang lebih banyak poin," tambahnya tegas.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

2. Duel Emil Audero vs Jay Idzes

Saat ini, Emil Audero dan kolega sudah mulai berlatih untuk mempersiapkan laga melawan Sassuolo. Dalam laporan resmi klub, latihan hari ini, Rabu (27/8/2025), difokuskan untuk memantapkan posisi pemain serta taktik yang akan digunakan.

 

Halaman:
1 2
      
