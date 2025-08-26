Bela Gaya Hidup Lamine Yamal, Pelatih Timnas Spanyol Bawa-Bawa Lionel Messi

PELATIH Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, kesal melihat Lamine Yamal terus-terusan dikritik. Uniknya, pria berkepala plontos itu membawa-bawa Lionel Messi dalam pembelaannya.

1. Disorot Lagi

Gaya hidup Yamal kembali jadi sorotan. Gara-garanya, pemain berusia 18 tahun itu digosipkan berpacaran dengan penyanyi bernama Nicki Nicole.

Yamal kedapatan menghadiri pesta ulang tahun penyanyi asal Argentina tersebut pekan lalu. Sebelumnya, mereka terlihat berjalan-jalan di Monaco.

Celakanya, Yamal dianggap playboy gara-gara sempat liburan dengan perempuan lain pada musim panas lalu. Tindak tanduk pesepakbola Barcelona itu memang selalu jadi santapan empuk media.

2. Gerah

Situasi ini membuat de la Fuente gerah. Ia meminta orang-orang bisa membiarkan Yamal menjalani gaya hidupnya karena sang pemain sadar akan konsekuensi dari setiap perbuatan.

“Lamine masih berusia 18 tahun tetapi sudah cukup dewasa. Dia sangat menghayati sepak bola dan tahu bagaimana menangani situasi serumit debutnya bersama tim nasional di usia 16 tahun,” kata de la Fuente, mengutip dari Goal, Selasa (26/8/2025).

“Lamine memiliki kapasitas luar biasa untuk berkorban, bermurah hati. Dia seorang jenius sepakbola. Kita seharusnya lebih memperhatikan hal itu daripada apakah dia membeli mobil, motor, atau terlihat bersama pacar. Lamine belum melakukan apa pun yang patut dikritik,” imbuhnya.