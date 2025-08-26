Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bela Gaya Hidup Lamine Yamal, Pelatih Timnas Spanyol Bawa-Bawa Lionel Messi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 26 Agustus 2025 |22:22 WIB
Bela Gaya Hidup Lamine Yamal, Pelatih Timnas Spanyol Bawa-Bawa Lionel Messi
Gaya hidup Lamine Yamal lagi-lagi menjadi sasaran kritik (Foto: Instagram/@lamineyamal)
A
A
A

PELATIH Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, kesal melihat Lamine Yamal terus-terusan dikritik. Uniknya, pria berkepala plontos itu membawa-bawa Lionel Messi dalam pembelaannya.

Laga Liga Spanyol 2025-2026 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIn Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Disorot Lagi

Lamine Yamal bantu Barcelona menang 3-2 atas Levante @FC_Barcelona

Gaya hidup Yamal kembali jadi sorotan. Gara-garanya, pemain berusia 18 tahun itu digosipkan berpacaran dengan penyanyi bernama Nicki Nicole.

Yamal kedapatan menghadiri pesta ulang tahun penyanyi asal Argentina tersebut pekan lalu. Sebelumnya, mereka terlihat berjalan-jalan di Monaco.

Celakanya, Yamal dianggap playboy gara-gara sempat liburan dengan perempuan lain pada musim panas lalu. Tindak tanduk pesepakbola Barcelona itu memang selalu jadi santapan empuk media.

2. Gerah

Situasi ini membuat de la Fuente gerah. Ia meminta orang-orang bisa membiarkan Yamal menjalani gaya hidupnya karena sang pemain sadar akan konsekuensi dari setiap perbuatan.

“Lamine masih berusia 18 tahun tetapi sudah cukup dewasa. Dia sangat menghayati sepak bola dan tahu bagaimana menangani situasi serumit debutnya bersama tim nasional di usia 16 tahun,” kata de la Fuente, mengutip dari Goal, Selasa (26/8/2025).

“Lamine memiliki kapasitas luar biasa untuk berkorban, bermurah hati. Dia seorang jenius sepakbola. Kita seharusnya lebih memperhatikan hal itu daripada apakah dia membeli mobil, motor, atau terlihat bersama pacar. Lamine belum melakukan apa pun yang patut dikritik,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
