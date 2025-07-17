Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Pesta Ultahnya Dikecam, Lamine Yamal Beri Respons Tegas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |23:04 WIB
Pesta Ultahnya Dikecam, Lamine Yamal Beri Respons Tegas
Lamine Yamal merespons dengan tegas kecaman terhadap dirinya (Foto: Instagram/@lamineyamal)
A
A
A

PESTA ulang tahun Lamine Yamal yang ke-18 menuai kecaman. Pemain Barcelona itu lalu merespons kritikan dengan tegas usai diperkenalkan sebagai pewaris nomor keramat 10 di klubnya.

Yamal menggelar pesta ulang tahun dengan meriah pada 13 Juli 2025. Sayangnya, pria berdarah Maroko itu menuai kecaman dari Kementerian Hak-Hak Sosial Spanyol!

1. Pengidap Sindrom Dwarfisme

Lamine Yamal resmi kenakan nomor punggung 10 di Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Penyebabnya, Yamal diduga menyewa sekelompok orang dengan sindrom dwarfisme sebagai atraksi hiburan dalam perayaan itu. Asosiasi Orang dengan Akondroplasia dan Displasia Skeletal Lainnya Spanyol (ADEE) menganggap aksi itu keterlaluan.

Bahkan, pihak Kementerian Hak-Hak Sosial lewat Direktorat Jenderal Kemanusiaan mengonfirmasi, ADEE telah mengajukan tuntutan hukum kepada Yamal. Dikutip dari BBC, penggawa Timnas Spanyol tersebut bakal menjalani pemeriksaan oleh otoritas terkait!

2. Menikmati Hidup

Mendengar kabar tersebut, Yamal lantas bereaksi tegas. Ia hanya menegaskan apa yang dilakukan pada akhir pekan lalu di kawasan Olivella adalah caranya menikmati hidup.

“Saya bekerja dan bermain untuk Barcelona. Ketika saya jauh dari kompleks latihan, saya menikmati hidup. Itu saja,” tegas Yamal, mengutip dari Football Espana, Kamis (17/7/2025).

 

Telusuri berita bola lainnya
