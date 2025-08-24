Cremonese Permalukan AC Milan di San Siro, Emil Audero: Kemenangan Indah!

MILAN – Emil Audero gembira US Cremonese sukses mempermalukan AC Milan 2-1 di giornata 1 Liga Italia 2025-2026. Lebih spesial lagi, hasil positif itu diraih di kandang lawan!

Duel AC Milan vs US Cremonese tersebut digelar di Stadion San Siro, Milan, Italia, Minggu (24/8/2025) dini hari WIB. Audero tampil 90 menit di laga itu.

Dua gol Cremonese dicetak Federico Baschirotto (28’) dan Federico Bonazzoli. Sedangkan, satu-satunya gol Milan disumbangkan Strahinja Pavlovic (45+1’).

1. Indah

Keberhasilan Cremonese itu tak luput dari performa gemilang Audero di bawah mistar gawang. Ia sukses melakukan beberapa penyelamatan krusial.

Menilik data dari FotMob, Audero mencatat empat penyelamatan gemilang. Kiper Timnas Indonesia itu mendapatkan rating tinggi 7,7.

Audero sangat senang bisa menjalani debut manisnya bersama Cremonese di Serie A 2025-2026. Ia mengatakan, kemenangan atas AC Milan sangat indah.