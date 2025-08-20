Solidnya Duet Rizky Ridho-Jordi Amat di Persija Jakarta Jadi Kabar Baik untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Akmal Marhali, menyoroti duet tangguh Rizky Ridho dan Jordi Amat di lini belakang Persija Jakarta. Ia menilai kekompakan mereka di awal musim Super League 2025-2026 menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia, terutama menjelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– sudah memainkan dua laga dan meraih hasil gemilang, yakni menang 4-0 atas Persita Tangerang dan 3-0 atas Persis Solo. Berkat dua hasil positif itu, Persita pun kini memuncaki klasemen dengan enam poin.

1. Duet Rizky Ridho-Jordi Amat Makin Gacor

Fakta Persija belum kebobolan sama sekali jelas tak lepas dari apiknya duet Rizky Ridho-Jordi Amat yang telah dipercaya mengawali lini pertahanan Persija di dua laga awal tersebut. Tentu hal itu tak hanya baik untuk Persija, tetapi juga untuk Timnas Indonesia.

Akmal Marhali mengatakan Rizky Ridho dan Jordi Amat sudah saling mengenal karena sempat berduet di lini pertahanan Timnas Indonesia. Faktor itu membuat keduanya bisa bekerja sama cukup apik sejauh ini.

"Ya, saya pikir ini kombinasi yang sebenarnya sudah cukup lama di tim nasional. Walaupun di level klub baru kali ini Jordi dengan Ridho bisa berkolaborasi," kata Akmal Marhali kepada Okezone, Rabu (20/8/2025).

"Artinya tidak perlu waktu lama untuk adaptasi karena keduanya pernah bersama-sama di tim nasional. Ini menggambarkan bahwa lini belakang Persija cukup solid," tambahnya.

Jordi Amat dan Rizky Ridho

2. Kabar Baik untuk Timnas Indonesia

Akmal mengatakan kekompakan duet Rizky Ridho dengan Jordi Amat menjadi hal baik untuk Timnas Indonesia jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Oktober 2025 mendatang. Kedua pemain itu sejauh ini memang masih langganan mendapatkan panggilan dari skuad Garuda.