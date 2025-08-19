Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Lucu Rizky Ridho, Minta Buru-Buru Diganti di Laga Persis Solo vs Persija Jakarta karena Kebelet!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |20:10 WIB
Kisah Lucu Rizky Ridho, Minta Buru-Buru Diganti di Laga Persis Solo vs Persija Jakarta karena Kebelet!
Simak kisah lucu Rizky Ridho yang minta buru-buru diganti gara-gara kebelet (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

KISAH lucu dialami Rizky Ridho di laga Persis Solo vs Persija Jakarta. Ia minta buru-buru diganti karena mules dan ingin ke toilet.

Laga Persis Solo vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 2 Super League 2025-2026. Duel digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 16 Agustus 2025 malam WIB.

Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persija)

Persija berhasil menang dengan skor 3-0 di laga itu. Ketiga gol dibagi rata oleh Gustavo Franca (45+2’), Maxwell Souza (62’), dan Eksel Runtukahu (90+3’).

1. Minta Diganti

Seperti biasa, Ridho yang merupakan kapten tim, diturunkan sebagai starter oleh pelatih Mauricio Souza. Awalnya semua tampak normal hingga memasuki menit ke-80.

Beberapa saat sebelumnya, Ridho tiba-tiba memberi sinyal minta diganti ke arah bangku cadangan Persija. Padahal, pemain berusia 23 tahun itu sama sekali tidak mengalami cedera apalagi kelelahan.

Ketika keluar dan digantikan Hansamu Yama, ternyata Ridho tidak langsung duduk di bangku cadangan. Ia berlari menuju toilet yang berada di area ruang ganti stadion.

 

Halaman:
1 2
      
