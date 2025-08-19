Demi Bersaing di Liga Italia 2025-2026, Emil Audero Sarankan Cremonese Datangkan Pemain Baru

CREMONA – Kiper Cremonese, Emil Audero, berharap timnya bisa menambah amunisi pemain baru di bursa transfer musim panas 2025 ini. Harapan ini muncul setelah tim berjuluk I Grigiorossi tersebut tersingkir dari Coppa Italia 2025-2026.

Melihat kegagalan Cremonese mencetak gol di babak pertama Coppa Italia 2025-2026 tersebut, Audero menilai penambahan skuad diperlukan, terutama di lini depan. Ia penambahan amunisi pemain dibutuhkan agar timnya bisa bersaing lebih kuat di Liga Italia 2025-2026.

1. Kekalahan Coppa Italia Jadi Motivasi Tambahan

Cremonese harus menelan pil pahit saat tersingkir di babak pertama Coppa Italia 2025-2026 setelah kalah adu penalti dari Palermo dengan skor 4-5 usai kedua tim sama kuat 0-0 di waktu normal. Kekalahan ini memicu kekhawatiran tentang kesiapan tim menghadapi kompetisi Serie A yang sangat ketat.

Meskipun demikian, Emil Audero tetap optimistis. Ia melihat kekalahan ini sebagai pelajaran berharga dan berharap timnya memanfaatkan sisa waktu di bursa transfer.

"Dengan bursa transfer yang masih terbuka, masih ada tambahan pemain yang bisa datang, selain mereka yang baru bergabung dan bisa lebih menyatu dengan tim," kata Audero, dikutip dari Tutto Mercato, Selasa (19/8/2025).

2. Yakin Cremonese Segera Bangkit

Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)

Kiper Timnas Indonesia itu tidak menyesali kekalahan tersebut, melainkan menganggapnya sebagai ujian yang bagus. Menurutnya, Cremonese sudah menunjukkan performa yang solid, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

"Sekali lagi, ini adalah ujian yang bagus dan sayang kami harus tersingkir, tetapi kami sudah menunjukkan hal-hal positif dengan kesan soliditas," sambung Audero.