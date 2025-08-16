Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Tottenham Hotspur vs Burnley di Liga Inggris 2025-2026: Richarlison Menggila, The Lilywhites Menang 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |23:13 WIB
Hasil Tottenham Hotspur vs Burnley di Liga Inggris 2025-2026: Richarlison Menggila, <i>The Lilywhites</i> Menang 3-0
Selebrasi gol Richarlison di laga Tottenham Hotspur vs Burnley. (Foto: Instagram/spursofficial)
A
A
A

LONDON Tottenham Hotspur berhasil mengawali Liga Inggris 2025-2026 dengan sangat baik. Bagaimana tidak, pada laga pembuka melawan Burnley, tim berjuluk The Lilywhites itu menang dengan skor 3-0!

Kemenangan 3-0 itu membuat Tottenham kini menempati posisi kedua di klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. Mereka hanya kalah dari Sunderlan yang juga menang 3-0 atas West Ham United.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, tim asuhan Thomas Frank itu sudah tampil apik sejak menit pertama. Tak heran, ketika laga baru berjalan 10 menit, Tottenham langsung unggul berkat aksi Richarlison.

Setelahnya, pertandingan berjalan alot. Meski Tottenham masih tampil dominan, klub London Utara itu tetap tak bisa menjebol gawang Burnley lagi.

Skor 1-0 untuk Tottenham pun menjadi hasil babak pertama. Memasuki babak kedua, Tottenham masih tampil baik walau tetap kesulitan mencetak gol di awal.

Tottenham Hotspur vs Burnley. (Foto: Instagram/spursofficial)
Tottenham Hotspur vs Burnley. (Foto: Instagram/spursofficial)

Tottenham baru bisa menggandakan keunggulan di menit 60. Gol kedua itu pun terjadi berkat sumbangsih Richarlison.

Kemudian gol ketiga Tottenham terjadi di menit 66 melalui aksi Brennan Johnson. Skor 3-0 itu bertahan sampai laga usai.

 

