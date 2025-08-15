5 Calon Top Skor Liga Inggris 2025-2026, Nomor 1 Mohamed Salah!

LIMA calon top skor Liga Inggris 2025-2026 menarik diulas. Salah satunya adalah Mohamed Salah.

Ajang Liga Inggris 2025-2026 segera bergulir. Tepatnya, laga perdana akan digelar pada Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari WIB dengan mempertemukan Liverpool vs Bournemouth.

Sejumlah pemain bintang jadi sorotan jelang bergulirnya Liga Inggris 2025-2026. Sebab, mereka dinilai berpeluang cetak banyak gol hingga jadi top skor. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Top Skor Liga Inggris 2025-2026:

1. Mohamed Salah

Salah satu calon top skor Liga Inggris 2025-2026 adalah Mohamed Salah. Winger asal Mesir ini sudah jadi andalan Liverpool dalam urusan cetak gol.

Musim lalu, Salah sukses unjuk kekuatannya lagi. Dia sudah cetak 34 gol dan 23 assist dari 52 penampilannya dari berbagai kompetisi. Dengan catatan ini, Salah pun sukses menyabet gelar top skor di Liga Inggris dengan torehan 29 gol dan 18 assist di ajang tersebut.

2. Erling Haaland

Kemudian, ada Erling Haaland. Striker andalan Manchester City ini tak kalah gacor. Dari musim ke musim, Haaland bisa cetak banyak gol.

Musim ini pun Haaland diyakini bisa jadi andalan Man City lagi urusan cetak gol. Pada musim 2024-2025, Haaland mampu bukukan 34 gol dan 5 assist dari 48 laga dalam berbagai kompetisi. Sebanyak 22 gol di antaranya pun dicetak Haaland di ajang Liga Inggris.

Dengan catatan itu, Haaland menempati posisi ketiga dalam daftar top skor Liga Inggris 2024-2025. Akankah musim ini Haaland bertengger di posisi teratas?