Kisah Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang Dibuat Merinding oleh Pemain Belanda Ini

KISAH asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, menarik diulas. Dia dibuat merinding oleh pemain asal Belanda, yakni Mexx Meerdink.

Penyebabnya, Mexx Meerdink cetak gol fantastis. Pemain AZ Alkmaar itu membuat Pastoor bergidik setelah mencetak gol ala Dennis Bergkamp.

1. Mexx Meerdink Tampil Ciamik

Gol tersebut tercipta dalam kemenangan AZ Alkmaar atas FC Vaduz 3-0 di ronde ketiga kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda pada Jumat 8 Agustus 2025.

AZ Alkmaar mencetak tiga gol tanpa balas lewat Troy Parrott (29', 74'), dan Meerdink (80'). Satu dari tiga gol itu, membuat seisi AFAS Stadion merinding, termasuk Alex Pastoor yang hadir sebagai analis pertandingan untuk Ziggo Sport.

Gol itu diciptakan oleh Meerdink. Pemain AZ Alkmaar itu menciptakan gol alas Dennis Bergkamp saat Arsenal menghadapi Newcastle United pada musim 2001-2002. Kala itu, Bergkamp mencetak gol usai menerima umpan dari rekannya.

Sentuhan magis legenda Timnas Belanda itu kemudian berhasil mengelabui bek lawan, dia berputar dan mencetak gol dengan kaki kanannya. Gol Meerdink disebut sangat mirip dengan yang dilakukan Bergkamp.