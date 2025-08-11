Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Buka Super League 2025-2026 dengan Kekalahan, Eduardo Perez Segera Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |02:05 WIB
Persebaya Surabaya Buka Super League 2025-2026 dengan Kekalahan, Eduardo Perez Segera Bangkit
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya harus buka perjalanan di Super League 2025-2026 dengan kekalahan. Mendapati hal ini, pelatih Persebaya, Eduardo Perez, memastikan timnya akan segera bangkit.

Perez menyatakan tidak mau berlarut dengan kekecewan karena kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta. Pertemuan kedua tim itu dalam Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat 8 Agustus 2025.

Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

1. Sangat Sayangkan

Eduardo sangat menyayangkan Persebaya menelan kekalahan perdana dan di laga kandang. Dia berjani akan berusaha membawa Bajul Ijo -julukan Persebaya- segera bangkit.

"Di depan penonton, di kandang, kami tahu bahwa permainan ini sangat penting untuk memberikan langkah pertama yang positif. Tapi kita tidak berhasil," kata Eduardo Perez usai laga.

"Akan tetapi, sekarang kami tidak mau menyerah" tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
