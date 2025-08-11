Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Adu Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan KMSK Deinze, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |22:31 WIB
Adu Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan KMSK Deinze, bak Bumi dan Langit?
Simak adu gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan KMSK Deinze (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

ADU gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan KMSK Deinze menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Marselino mengawali karier profesionalnya di Persebaya Surabaya. Setelah itu, ia mencoba peruntungan dengan merantau ke Belgia bersama KMSK Deinze pada Januari 2023.

Marselino Ferdinan @kmskdeinze

Pemain kelahiran Jakarta itu sempat 1,5 musim bersama Deinze hingga kontraknya habis pada musim panas 2024. Marselino lalu bergabung dengan Oxford United FC.

1. Gaji Marselino Ferdinan di KMSK Deinze

Lalu, berapa gaji Marselino di KMSK Deinze? Informasi pasti mengenai hal tersebut memang tak pernah diungkap ke publik.

Menurut data Transfermarkt, ketika itu nilai pasar Marselino mencapai Rp3,91 miliar. Angka ini yang kemudian dianggap sebagai gajinya per tahun di KMSK Deinze.

Sebab, nilai pasar seorang pemain bisa ditakar dari durasi kontrak hingga gajinya di sebuah klub. Maka, Marselino bisa dibilang mendapat gaji Rp3,91 miliar per tahun atau Rp325 juta per bulan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ibnu_jamil.jpg
Borobudur Marathon 2025 Naik Kelas Jadi Elite Label! Water Station Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement