Adu Gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan KMSK Deinze, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Marselino Ferdinan di Oxford United dengan KMSK Deinze menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Marselino mengawali karier profesionalnya di Persebaya Surabaya. Setelah itu, ia mencoba peruntungan dengan merantau ke Belgia bersama KMSK Deinze pada Januari 2023.

Pemain kelahiran Jakarta itu sempat 1,5 musim bersama Deinze hingga kontraknya habis pada musim panas 2024. Marselino lalu bergabung dengan Oxford United FC.

1. Gaji Marselino Ferdinan di KMSK Deinze

Lalu, berapa gaji Marselino di KMSK Deinze? Informasi pasti mengenai hal tersebut memang tak pernah diungkap ke publik.

Menurut data Transfermarkt, ketika itu nilai pasar Marselino mencapai Rp3,91 miliar. Angka ini yang kemudian dianggap sebagai gajinya per tahun di KMSK Deinze.

Sebab, nilai pasar seorang pemain bisa ditakar dari durasi kontrak hingga gajinya di sebuah klub. Maka, Marselino bisa dibilang mendapat gaji Rp3,91 miliar per tahun atau Rp325 juta per bulan.