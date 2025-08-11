Kocak, Nama Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders di Jersey Manchester City Typo

Nama pemain keturunan Indonesia Tijjani Reijnders di jersey Manchester City malah typo (Foto: Instagram/@tijjanireijnders)

NAMA pemain keturunan Indonesia Tijjani Reijnders di jersey Manchester City malah typo! Momen itu terjadi di laga uji coba kontra Palermo di Stadion Renzo Barbera, Italia.

Duel Palermo vs Manchester City itu berlangsung pada Minggu 10 Agustus 2025 dini hari WIB. The Citizens menang dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan tersebut.

1. Typo

Reijnders baru turun di babak kedua untuk menggantikan Nico O’Reilly. Menariknya, pemain keturunan Indonesia itu sukses mengemas dua gol pada menit ke-59 dan 82. Satu gol lain disumbang Erling Haaland (25’).

Saat melakukan selebrasi di gol pertama di menit ke-59, ada hal unik di jersey berwarna hitam itu. Sebab, di bagian punggung, tertera nama ‘Reijinders’ alih-alih Reijnders!

Ya, kitman Man City typo saat menyiapkan jersey milik pemain berpaspor Belanda tersebut. Untungnya, Reijnders tidak bête dan mampu menorehkan dua gol.