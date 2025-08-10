Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Berakhir Sukses, Ferry Paulus Bicara Peluang Dicabutnya Larangan Suporter Tandang

JAKARTA - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, melihat adanya sinyal positif terkait kemungkinan dicabutnya larangan suporter tandang di Super League 2025-2026. Hal ini menyusul situasi kondusif yang terjadi dalam pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIM di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Jumat 8 Agustus 2025.

Dalam laga pembuka Super League musim 2025-2026 itu, kondisi Stadion GBT benar-benar kondusif. Padahal laga tersebut dihadiri oleh ribuan suporter tim tamu.

1. Senang Laga Persebaya vs PSIM Berakhir Sukses

Meskipun Persebaya harus menelan kekalahan 0-1, laga berakhir dengan aman. Padahal ribuan suporter PSIM hadir di stadion, dan sepanjang pertandingan, situasi berjalan sangat damai.

Suporter kedua tim saling mendukung timnya dengan yel-yel tanpa adanya gesekan. Sebuah pemandangan yang langka di tengah aturan larangan suporter tandang yang masih berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Ferry Paulus mengapresiasi kedewasaan suporter Persebaya dan PSIM. Ia melihat kejadian ini sebagai catatan penting yang bisa menjadi terobosan untuk masa depan sepakbola Indonesia.

Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

"Ya, manakala nanti dalam perjalanan juga FIFA melihat. Meskipun (tim tuan rumah) kalah, suporter tamu datang, mereka juga sangat harmonis. Ya, ini jadi sesuatu yang positif dan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi terobosan untuk bisa mendapatkan izin," ujar Ferry Paulus di Surabaya, dikutip Minggu (10/8/2025).

2. Bakal Terus Berjuang

Pria yang akrab disapa FP ini menegaskan larangan suporter tandang sejauh ini masih berlaku berdasarkan arahan FIFA. Namun, ia berharap momen positif ini bisa menjadi pertimbangan