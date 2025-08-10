Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Berakhir Sukses, Ferry Paulus Bicara Peluang Dicabutnya Larangan Suporter Tandang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |03:01 WIB
Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Berakhir Sukses, Ferry Paulus Bicara Peluang Dicabutnya Larangan Suporter Tandang
Direktur Utama I.League, Ferry Paulus. (Foto: PSSI Pers)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, melihat adanya sinyal positif terkait kemungkinan dicabutnya larangan suporter tandang di Super League 2025-2026. Hal ini menyusul situasi kondusif yang terjadi dalam pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIM di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Jumat 8 Agustus 2025.

Dalam laga pembuka Super League musim 2025-2026 itu, kondisi Stadion GBT benar-benar kondusif. Padahal laga tersebut dihadiri oleh ribuan suporter tim tamu.

1. Senang Laga Persebaya vs PSIM Berakhir Sukses

Meskipun Persebaya harus menelan kekalahan 0-1, laga berakhir dengan aman. Padahal ribuan suporter PSIM hadir di stadion, dan sepanjang pertandingan, situasi berjalan sangat damai.

Suporter kedua tim saling mendukung timnya dengan yel-yel tanpa adanya gesekan. Sebuah pemandangan yang langka di tengah aturan larangan suporter tandang yang masih berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Ferry Paulus mengapresiasi kedewasaan suporter Persebaya dan PSIM. Ia melihat kejadian ini sebagai catatan penting yang bisa menjadi terobosan untuk masa depan sepakbola Indonesia.

Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta
Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

"Ya, manakala nanti dalam perjalanan juga FIFA melihat. Meskipun (tim tuan rumah) kalah, suporter tamu datang, mereka juga sangat harmonis. Ya, ini jadi sesuatu yang positif dan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi terobosan untuk bisa mendapatkan izin," ujar Ferry Paulus di Surabaya, dikutip Minggu (10/8/2025).

2. Bakal Terus Berjuang

Pria yang akrab disapa FP ini menegaskan larangan suporter tandang sejauh ini masih berlaku berdasarkan arahan FIFA. Namun, ia berharap momen positif ini bisa menjadi pertimbangan

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182395/eksel_runtukahu_bintang_kemenangan_2_1_persija_jakarta_atas_arema_fc_media_persija-LHq3_large.JPG
Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/47/3182499/emil_audero_tampak_kesal_dengan_kekalahan_cremonese_dari_pisa_di_liga_italia_2025_2026-6Gbe_large.jpg
Emil Audero Serukan Evaluasi Usai Cremonese Kalah dari Tim Promosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182497/rekap_super_league_2025_2026_sudah_diketahui-bCe1_large.jpg
Rekap Super League 2025-2026: Madura United vs Persijap Jepara 2-1, Borneo FC Masih Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182465/psm_makassar_menang_1_0_atas_dewa_united_di_kandang_lawan-F50Q_large.jpg
Hasil Dewa United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang 1-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642649/pengurus-cabor-incar-120-emas-di-sea-games-2025-di-atas-target-pemerintah-mlm.webp
Pengurus Cabor Incar 120 Emas di SEA Games 2025, di Atas Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Jadwal Kumamoto Masters 2025 Hari Ini: Apriyani/Fadia dan Ubed Beraksi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement