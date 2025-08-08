Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |18:50 WIB
Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20
Timnas Putri Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)




KLASEMEN sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 kelar Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 sudah diketahui. Garuda Pertiwi masih jaga asa lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026.

Hal ini terjadi karena Timnas Putri Indonesia U-20 berhasil mendapat poin tambahan saat hadapi tuan rumah, Myanmar U-20. Laga diselesaikan dengan skor 2-2.

Hasil Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026: Sama Kuat 2-2!

1. Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 dalam matchday kedua Grup D. Main di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Jumat (8/8/2025) sore WIB, Garuda Pertiwi lakukan comeback ciamik hingga jegal langkah Myanmar U-20 menang.

Laga rampung dengan skor 2-2. Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia U-20 harus tertinggal lebih dahulu dengan skor 0-2. Tetapi, Timnas Putri Indonesia U-20 bisa menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua.

Ajeng Sri (68’) memecah kebuntuan Timnas Putri Indonesia U-20 lebih dahulu. Kemudian, Jazlyn Kayla Firyal (72’) membawa Garuda Pertiwi samakan kedudukan lewat gol tendangan jarak jauh fantastisnya dari luar kotak penalti.

2. Timnas Putri Indonesia U-20 Jaga Asa

Hasil itu membuat Timnas Putri Indonesia U-20 jaga asa lolos ke Piala Asia Wanita U-20 2026. Sebab kini, Timnas Putri Indonesia U-20 telah mengemas 2 poin.

Timnas Putri Indonesia U-20 sebelumnya juga mendapat 1 poin saat menghadapi India U-20 di laga perdana Grup D. Mereka akhiri laga dengan skor 0-0.

Dengan dua poin, Timnas Putri Indonesia U-20 kini ada di urutan kedua pada klasemen sementara Grup D. Mereka mengekor Myanmar U-20 yang ada di puncak klasemen dengan 4 poin.

Di belakang Timnas Putri Indonesia U-20, ada India U-20 dengan 1 poin. Lalu, Turkemenistan U-20 menempati dasar klasemen dengan 0 poin.

Perjuangan Timnas Putri Indonesia U-20 akan berlanjut pada 10 Agustus 2025. Timnas Putri Indonesia U-20 akan hadapi Turkmenistan U-20 di laga terakhir Grup D.

Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Asia Wanita U-20 2026. Sementara itu, tiga runner-up terbaik juga akan tembus ke Piala Asia Wanita U-20 2026.

 


