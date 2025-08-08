FFI Tunjuk Amril Daulay sebagai Asisten Pelatih Timnas Futsal Indonesia dan Anggota Direktorat Teknik

Amril Daulay (kanan) ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Futsal Indonesia. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) menunjuk Amril Daulay sebagai asisten pelatih Timnas Futsal Indonesia senior (putra). Tak hanya menjabat sebagai asisten pelatih, Amril Daulay juga dipercaya sebagai Direktorat Teknik FFI.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang FFI untuk memperkuat fondasi kepelatihan nasional melalui kolaborasi antara pengalaman internasional dan potensi lokal. Amril sebelumnya berstatus asisten pelatih Bintang Timur Surabaya, klub juara Pro Futsal League 2024-2025.

Amril Daulay juga menjabat sebagai Direktorat Teknik FFI. (Foto: FFI)

Amril Daulay sendiri menjadi bagian dari staf pelatih Timnas Futsal Indonesia sejak ASEAN Futsal Championship 2024, di mana Indonesia berhasil keluar sebagai juara. Lantas, apa respons pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menanggapi penunjukan ini?

1. Tugas Direktorat Teknik

“Salah satu pilar strategis Direktorat Teknik adalah secara aktif mendorong talenta lokal di semua lini, termasuk pengembangan pelatih potensial," kata Hector Souto yang membawa Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024

"Penunjukan sosok seperti Amril, yang memiliki pemahaman modern tentang futsal profesional serta penguasaan teknis dan teknologi terapan, merupakan langkah penting dalam rencana pengembangan nasional kita,” lanjut pelatih asal Spanyol ini.