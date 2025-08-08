Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Justin Hubner Starter di Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles pada Pekan Ke-1 Eredivisie 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |10:52 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Justin Hubner Starter di Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles pada Pekan Ke-1 Eredivisie 2025-2026!
Justin Hubner tampil sebagai starter di laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dijamin bahagia saat ini. Sebab, bek andalannya di Timnas Indonesia, Justin Hubner, sudah mendapatkan tempat di starting XI klub Eredivisie Fortuna Sittard..

Mengutip dari akun @futboll.indonesiaa, Justin Hubner akan menjadi starter saat Fortuna Sittard menjamu Go Ahead Eagles di laga pembuka Eredivisie 2025-2026 yang berlangsung Sabtu, 9 Agustus 2025 pukul 00.30 WIB.

“Dapat info Hubner besok starter lawan klubnya Dean (James) di Eredivisie. Semoga benar,” tulis @futboll.indonesiaa.

1. Justin Hubner Langsung Jadi Andalan

Justin Hubner debut bersama Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)
Justin Hubner debut bersama Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

Justin Hubner resmi dikontrak Fortuna Sittard pada Selasa, 29 Juli 2025. Hanya berselang beberapa hari atau pada Sabtu 2 Agustus 2025 din hari WIB, Justin Hubner langsung dipercaya sang pelatih, Danny Buijs, untuk menjadi starter saat Fortuna Sittard menantang Bayer Leverkusen di laga uji coba.

Dalam laga tersebut Justin Hubner bermain 67 menit. Sayangnya, Fortuna Sittard kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen racikan Erik Ten Hag.

2. Derby Indonesia

Laga nanti malam bisa dibilang Derby Indonesia, mengingat mempertemukan dua pemain Timnas Indonesia. Di saat Fortuna Sittard memiliki Justin Hubner, Go Ahead Eagles mempunyai Dean James.

 

Telusuri berita bola lainnya
