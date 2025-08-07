Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia Siap Evaluasi Besar-besaran Usai Kalah dari Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |12:04 WIB
Timnas Putri Indonesia Siap Evaluasi Besar-besaran Usai Kalah dari Thailand
Timnas Putri Indonesia siap evaluasi besar-besaran usai kala dari Thailand. (Foto: PSSI)
A
A
A

HAI PHONG - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia, Joko Susilo, menyatakan kekalahan telak dari Thailand akan menjadi evaluasi besar bagi timnya. Joko Susilo menegaskan, kekalahan ini akan menjadi pelajaran penting sebelum menghadapi Vietnam.

Timnas Putri Indonesia takluk 0-7 dari Thailand dalam laga pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 di Lach Tray Stadium, Hai Phong, Vietnam, Rabu 6 Agustus 2025.

1. Akui Thailand Layak Menang

Joko Susilo mengakui keunggulan Tim Gajah Perang –julukan Timnas Putri Thailand– yang memang layak meraih kemenangan. Namun, ia merasa kecewa timnya tampil kurang tenang, sehingga harus diberondong tujuh gol tanpa balas.

"Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada tim Thailand. Mereka bermain sangat baik dan memang layak untuk menang,” kata Joko, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (7/8/2025).

“Namun, kami tentu sangat kecewa dengan kekalahan ini. Skor 0-7 jelas bukan hasil yang kami harapkan, dan sebetulnya bisa dihindari kalau anak-anak bermain lebih tenang,” tambahnya.

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

2. Jadi Bahan Evaluasi

Lebih lanjut, Joko menegaskan kekalahan ini menjadi bahan evaluasi besar menjelang pertandingan melawan Vietnam. Ia menekankan pentingnya waktu dan proses untuk membangun kekompakan tim.

"Ke depan, kami perlu waktu dan proses lebih untuk membangun kekompakan tim," tutur Joko.

 

Halaman:
1 2
      
