Timnas Putri Indonesia Babak Belur Dihajar Thailand, Pelatih Ungkap Penyebabnya

HAI PHONG – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia menelan kekalahan telak 0-7 dari Thailand di laga perdana Grup A ASEAN Womens Championship 2025. Terkait kekalahan itu, pelatih Timnas Putri Indonesia, Joko Susilo, mengakui anak asuhnya bermain kurang tenang dan belum bisa beradaptasi penuh.

Ya, Timnas Putri Indonesia babak belur dihajar Thailand dengan skor 0-7 dalam laga pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 yang berlangsung di Lach Tray Stadium, Hai Phong, Vietnam, pada Rabu 6 Agustus 2025.

1. Kecewa dengan Permainan Garuda Pertiwi

Usai kekalahan tragi situ, Joko Susilo mengakui keunggulan Tim Gajah Perang –julukan Timnas Putri Thailand– yang memang layak meraih kemenangan. Namun, ia menyayangkan Timnas Putri Indonesia tidak mampu tampil lebih tenang, sehingga harus pasrah diberondong tujuh gol tanpa balas.

“Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada tim Thailand. Mereka bermain sangat baik dan memang layak untuk menang,” kata Joko, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (7/8/2025).

“Namun, kami tentu sangat kecewa dengan kekalahan ini. Skor 0-7 jelas bukan hasil yang kami harapkan, dan sebetulnya bisa dihindari kalau anak-anak bermain lebih tenang,” tambahnya.

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

2. Alasan Lain

Selain masalah mental, Joko juga menyoroti faktor lain yang membuat timnya tumbang, yaitu kurangnya waktu bagi para pemain diaspora untuk beradaptasi dengan tim.