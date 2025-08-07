Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Terdepan Dapatkan Jay Idzes, Torino Siap-Siap Gigit Jari?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |04:01 WIB
Sassuolo Terdepan Dapatkan Jay Idzes, Torino Siap-Siap Gigit Jari?
Pemain Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: PSSI)
A
A
A

VENEZIA - Bek andalan Venezia, Jay Idzes, dilaporkan menjadi target utama Sassuolo. Tim berjuluk Neroverdi itu bahkan dikabarkan berada di posisi terdepan dalam perburuan bek Timnas Indonesia tersebut.

Jay Idzes menjadi salah satu pemain paling diincar di bursa transfer musim panas 2025, khususnya di kancah sepak bola Italia. Bek jangkung tersebut sebelumnya telah dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Torino, Genoa, dan Udinese.

Venezia sendiri sebenarnya siap melepas Idzes, meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, klub berjuluk I Leoni Alati itu memasang harga sebesar €10 juta, atau sekira Rp190 miliar, untuk kapten mereka.

1. Sassuolo Unggul

Menurut laporan dari jurnalis ternama Italia, Di Marzio, Sassuolo kini unggul dalam perburuan Idzes. Neroverdi memang tengah fokus memperkuat lini pertahanan mereka untuk mengarungi Serie A 2025-2026. Mereka sempat mengincar rekan setim Idzes di Venezia, Fali Candé, namun tampaknya kalah bersaing dengan Cremonese.

“Sassuolo ingin memperkuat lini pertahanan mereka: klub berjuluk Neroverdi itu tengah bergerak maju untuk mendatangkan Jay Idzes dari Venezia,” tulis Di Marzio di laman resminya, Kamis (7/8/2025).

Jay Idzes pemanasan jelang laga Venezia (Foto: Instagram/@jayidzes)
Jay Idzes pemanasan jelang laga Venezia (Foto: Instagram/@jayidzes)

“Tim yang dilatih oleh Fabio Grosso tersebut sebelumnya juga membidik Fali Candé, rekan satu tim Idzes di Venezia, namun saat ini Cremonese berada di posisi yang lebih unggul untuk mendapatkan pemain tersebut,” lanjutnya.

Di Marzio juga menyebutkan bahwa Genoa sempat mencoba merekrut Idzes beberapa pekan lalu, tetapi gagal mencapai kesepakatan final dengan Venezia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/47/3181674/ac_milan_dan_inter_milan_akuisisi_san_siro-NAtm_large.jpg
Resmi! AC Milan dan Inter Milan Akuisisi San Siro, Siap Bangun Stadion Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/47/3181285/jay_idzes-ExZv_large.jpg
Media Italia Kritik Penampilan Jay Idzes di Laga Sassuolo vs Genoa, Sebut Kurang Solid dan Gagal Kawal Gol Penentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/47/3180932/ac_milan_menang_1_0_atas_as_roma_dalam_lanjutan_liga_italia_2025_2026-3xNs_large.jpg
Hasil AC Milan vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, Rossoneri Salip Il Lupi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/47/3180908/emil_audero_bersama_skuad_cremonese-Ixbq_large.jpg
Kalah dari Juventus, Pelatih Cremonese Janji Emil Audero Cs Bakal Bangkit dan Lebih Kuat Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641381/daftar-cabor-kontingen-indonesia-di-sea-games-2025-thailand-52-sudah-direview-ppx.webp
Daftar Cabor Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand: 52 Sudah Direview
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_2.jpg
Nova Arianto Beri Kabar Baik jelang Timnas Indonesia U-17 Vs Brasil
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement