Sassuolo Terdepan Dapatkan Jay Idzes, Torino Siap-Siap Gigit Jari?

VENEZIA - Bek andalan Venezia, Jay Idzes, dilaporkan menjadi target utama Sassuolo. Tim berjuluk Neroverdi itu bahkan dikabarkan berada di posisi terdepan dalam perburuan bek Timnas Indonesia tersebut.

Jay Idzes menjadi salah satu pemain paling diincar di bursa transfer musim panas 2025, khususnya di kancah sepak bola Italia. Bek jangkung tersebut sebelumnya telah dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Torino, Genoa, dan Udinese.

Venezia sendiri sebenarnya siap melepas Idzes, meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, klub berjuluk I Leoni Alati itu memasang harga sebesar €10 juta, atau sekira Rp190 miliar, untuk kapten mereka.

1. Sassuolo Unggul

Menurut laporan dari jurnalis ternama Italia, Di Marzio, Sassuolo kini unggul dalam perburuan Idzes. Neroverdi memang tengah fokus memperkuat lini pertahanan mereka untuk mengarungi Serie A 2025-2026. Mereka sempat mengincar rekan setim Idzes di Venezia, Fali Candé, namun tampaknya kalah bersaing dengan Cremonese.

“Sassuolo ingin memperkuat lini pertahanan mereka: klub berjuluk Neroverdi itu tengah bergerak maju untuk mendatangkan Jay Idzes dari Venezia,” tulis Di Marzio di laman resminya, Kamis (7/8/2025).

Jay Idzes pemanasan jelang laga Venezia (Foto: Instagram/@jayidzes)

“Tim yang dilatih oleh Fabio Grosso tersebut sebelumnya juga membidik Fali Candé, rekan satu tim Idzes di Venezia, namun saat ini Cremonese berada di posisi yang lebih unggul untuk mendapatkan pemain tersebut,” lanjutnya.

Di Marzio juga menyebutkan bahwa Genoa sempat mencoba merekrut Idzes beberapa pekan lalu, tetapi gagal mencapai kesepakatan final dengan Venezia.