Adu Gaji Jay Idzes di Klub Venezia dengan Go Ahead Eagles, bak Bumi dan Langit!

ADU gaji Jay idzes di klub Venezia dengan Go Ahead Eagles menarik untuk dibahas. Pendapatan pemain belakang Timnas Indonesia, Jay Idzes, di klubnya saat ini, Venezia, memang sangat menarik untuk disimak.

Jika dibandingkan dengan gajinya saat masih berseragam Go Ahead Eagles, perbedaannya terlihat sangat signifikan, bahkan seperti langit dan bumi.

1. Gaji Jay Idzes di Venezia

Berdasarkan data dari situs olahraga terkemuka, gaji Jay Idzes di Venezia mencapai €3.666 atau sekira Rp64,5 juta per minggu. Angka ini jika diakumulasikan dalam setahun, total pendapatannya menyentuh €190.422 (Rp3,35 miliar).

Namun, laporan lain dari Capology memberikan angka yang jauh lebih fantastis. Untuk musim 2024-2025, gaji tahunan Idzes diperkirakan mencapai €450.000 (Rp4,6 miliar), dengan estimasi gaji mingguan sebesar €8.654 (Rp146 juta), sudah termasuk bonus.

2. Perbedaan Gaji yang Jauh Saat di Go Ahead Eagles

Jay Idzes (Twitter/@GAEagles)

Angka-angka tersebut jelas menunjukkan peningkatan drastis dari gajinya saat masih membela Go Ahead Eagles di Liga Belanda pada musim 2020-2021 sampai 2023-2024. Meskipun data resmi terkait gaji Idzes di Go Ahead Eagles tidak dipublikasikan secara spesifik, gaji seorang pemain biasanya akan meningkat tajam saat pindah ke klub yang lebih besar, apalagi di liga yang memiliki valuasi lebih tinggi seperti Serie A Italia.

Rata-rata gaji pemain di Eredivisie (Liga Belanda) dan Serie A (Liga Italia) memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Peningkatan ini tidak hanya karena performa dan potensi sang pemain, tetapi juga karena klub baru memiliki kemampuan finansial yang lebih baik.

Dengan performa impresifnya, kepindahan ke Venezia menjadi langkah yang sangat menguntungkan bagi Jay Idzes, baik dari sisi karier maupun finansial. Perbedaan gaji yang begitu jauh ini menjadi bukti nyata bagaimana seorang pemain dapat meningkatkan nilai dirinya di bursa transfer internasional.