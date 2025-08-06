3 Pemain Bintang yang Berpotensi Jadi Pesaing Jay Idzes di Torino, Nomor 1 Berpotensi Tersingkir karena Bang Jay

ADA 3 pemain bintang yang berpotensi jadi pesaing Jay Idzes di Torino jika bek Timnas Indonesia itu benar-benar bergabung dengan klub berjuluk Il Toro tersebut. Bahkan, satu pemain bisa jadi tersingkir alias dijual jika Bang Jay –sapaan akrab Jay Idzes– benar-benar bergabung dengan Torino.

Seperti yang diketahui, saat ini Jay Idzes statusnya masih menjadi pemain Venezia FC. Ia masih memiliki kontrak di Venezia FC sampai akhir Juni 2027.

Kendati demikian, sejumlah laporan dari media-media Italia menyebutkan Jay Idzes tengah dilirik sejumlah klub Serie A dan salah satunya adalah Torino. Bahkan, menurut jurnalis Italia, Marco Conterio, Jay Idzes selangkah lagi gabung Torino.

Jay Idzes akan ditebus Torino dengan uang 8-9 juta euro atau sekira Rp151,3 miliar hingga Rp170,2 miliar. Lantas jika benar bergabung dengan Torino, Jay tak bisa langsung menembus skuad utama.

Jay perlu membuktikan diri karena sudah ada sejumlah bek andalan Torino yang siap bersaing memperebutkan posisi utama. Lantas siapa saja pesaing Jay di posisi bek tengah Torino?

Berikut 3 Pemain Bintang yang Berpotensi Jadi Pesaing Jay Idzes di Torino:

1. Saul Coco

Saul Coco. (Foto: Instagram/saulcoco)

Saul Coco merupakan bek termahal di skuad Torino saat ini. Bek berusia 26 tahun itu tepatnya memiliki nilai pasar di harga 10 juta euro atau sekira Rp189 miliar.

Pada musim lalu, Saul Coco mencatatkan total 32 laga dengan 2 gol bersama Torino di Liga Italia 2024-2025. Namun, kini ada potenso Saul Coco bakal tersingkir dengan kehadiran Jay Idzes.

Masih dari jurnalis Italia, Marco Conterio, Saul Coco masuk dalam daftar pemain yang akan dijual Torino. Nantinya jika Saul Coco jadi pindah ke Spartak Moskow, maka Torino langsung tancap gas merekrut Jay Idzes.

“Torino sedang berusaha merampungkan kepindahan Saul Coco ke Spartak Moskow. Setelah itu, Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia (Jay Idzes). Biaya transfer berada di angka 8-9 juta euro,” kata Marco Conterio, Okezone mengutip dari akun X-nya, @marcoconterio.