Selain Kenaikan Hadiah, I.League Janjikan Kejutan Trofi Baru untuk Juara Super League 2025-2026

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) I.League, Ferry Paulus, mengonfirmasi Super League musim 2025-2026 akan menyuguhkan banyak perubahan. Selain kenaikan hadiah, juara kompetisi musim ini juga akan mendapatkan trofi baru yang dirancang khusus untuk memberi warna dan semangat baru bagi kompetisi.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya rebranding dari yang sebelumnya bernama Liga 1. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas dan citra kompetisi.

1. Trofi Baru Sudah Disiapkan

Ferry Paulus mengatakan trofi baru memang sudah disiapkan, namun ia belum bisa memberikan detail lebih lanjut karena kompetisi belum dimulai.

“Pasti baru dong,” ujar Ferry Paulus di Jakarta, dikutip Rabu (6/8/2025).

Pria berusia 61 tahun itu juga memastikan total hadiah Super League 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 40 persen dari musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, Persib Bandung yang menjadi juara pada musim lalu mendapatkan hadiah utama senilai Rp7,5 miliar.

ferry paulus foto andri bagus syaeful

“Hadiahnya naiknya 40 persen. Jadi, hadiah jika dibandingkan sama tahun lalu lebih besar. Ya, termasuk kontribusi,” kata Ferry Paulus.

Ferry menambahkan, kontribusi tetap (fixed contribution) naik 70 persen, sementara kontribusi variabel naik 100 persen. Hal ini diharapkan membuat kompetisi musim depan menjadi lebih kompetitif dan menarik.