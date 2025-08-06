Advertisement
LIGA ITALIA

Kisah Cristiano Ronaldo yang Disindir Zlatan Ibrahimovic karena Pindah ke Juventus

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |19:05 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo yang Disindir Zlatan Ibrahimovic karena Pindah ke Juventus
Cristiano Ronaldo disindir Zlatan Ibrahimovic saat memutuskan gabung Juventus. (Foto: Juventus.com)
KISAH Cristiano Ronaldo yang disindir Zlatan Ibrahimovic karena pindah ke Juventus akan diulas Okezone. Keputusan mengejutkan diambil Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2018. Setelah memenangkan hattrick juara Liga Champions bersama Real Madrid, Cristiano Ronaldo memilih angkat kaki ke Juventus.

Juventus dipilih karena fans si Nyonya Tua sempat menyentuh hati Cristinao Ronaldo. Setelah mencetak gol salto untuk Real madrid ke gawang Juventus di leg I perempatfinal Liga Champions 2017-2018, Cristiano Ronaldo mendapatkan aplaus dari suporter Bianconeri -julukan Juventus.

Cristiano Ronaldo saat membela Juventus pada 2018. (Foto: Juventus.com)
Selain itu dengan hengkang ke Juventus, Cristiano Ronaldo otomatis merasakan tiga kompetisi terbaik di Eropa, yakni Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia. Sebelumnya, Cristinao Ronaldo memperkuat Manchester United (2003-2008) dan Real Madrid (2009-2018).

“Saya pernah bermain di Inggris, Spanyol, Italia dan Portugal. Bagi saya, kehidupan adalah tantangan dan saya senang membuat orang bahagia,” kata Cristiano Ronaldo, Okezone mengutip dari Sportskeeda.

1. Sindiran Tajam Zlatan Ibrahimovic

Mendengar pernyataan Cristiano Ronaldo di atas, Zlatan Ibrahimovic buka suara. Ia menilai jika Cristiano Ronaldo ingin mencari tantangan, ada baiknya kapten Timnas Portugal itu hengkang ke klub kasta kedua, bukannya malah hengkang ke Juventus.

Saat Cristiano Ronaldo mendarat di Juventus, si Nyonya Tua sedang mendominasi Liga Italia, yang mana enam musim beruntun juara Liga Italia. Setelah tiga musim diperkuat Cristiano Ronaldo, dominasi Juventus di Liga Italia justru terhenti.

 

