Adu Gaji Cristiano Ronaldo dengan Joao Felix di Klub Al Nassr, bak Bumi dan Langit

ADU gaji Cristiano Ronaldo dengan Joao Felix di klub Al Nassr menarik untuk dibahas. Sebab banyak netizen yang bertanya-tanya seberapa besar perbedaan gaji kedua pemain Timnas Portugal tersebut di Al Nassr.

Klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr, kembali membuat kejutan di bursa transfer. Setelah berhasil mempertahankan Cristiano Ronaldo dengan kontrak fantastis, mereka kini resmi mendatangkan megabintang asal Portugal lainnya, Joao Felix.

Meski sama-sama berstatus pemain top, ternyata gaji keduanya berbeda jauh. Jika membandingkan gaji kedua pemain bintang ini, perbedaannya sangat mencolok, ibarat langit dan bumi.

1. Gaji Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, yang baru saja memperpanjang kontrak hingga Juni 2027, kini menerima gaji yang sangat fantastis. Menurut laporan The Sun, gaji barunya mencapai 178 juta pounds atau sekira Rp3,96 triliun per musim.

Angka ini membuat Ronaldo menjadi salah satu atlet dengan bayaran termahal di dunia. Jika dirinci, ia mengantongi sekitar Rp330 miliar per bulan, atau sekitar Rp11 miliar per hari. Bahkan per jamnya, Ronaldo bisa mendapatkan hingga Rp459 juta.

Cristiano Ronaldo resmi perpanjang kontrak di Al Nassr. (Foto: X/AlNassrFC)

2. Gaji Joao Felix

Di sisi lain, Al Nassr juga berhasil merekrut Joao Felix dari Chelsea dengan biaya transfer 50 juta euro (Rp946,7 miliar). Felix menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan gaji tahunan sebesar 17,5 juta euro, atau sekitar Rp331,3 miliar.

Angka ini memang dua kali lipat dari gajinya saat di Chelsea dan menempatkannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Pro Saudi. Namun, jika dibandingkan dengan gaji Ronaldo, pendapatan Felix terasa sangat jauh.