BERIKUT lima negara kontestan babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang pilih uji coba tandang. Yang jelas, Timnas Indonesia tidak termasuk!

Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada 8-14 Oktober. Enam negara yakni Arab Saudi, Indonesia, Qatar, Oman, UEA, dan Irak, tengah mempersiapkan diri.

Pasalnya, hanya tinggal dua tiket tersisa untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, mereka memanfaatkan sisa waktu dengan menggelar laga uji coba. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Negara Kontestan Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Pilih Uji Coba Tandang

1. Arab Saudi

Negara satu ini akan dihadapi Timnas Indonesia di putaran keempat. Meski akan bermain di kandang sendiri, The Green Falcons tetap melakukan persiapan dengan maksimal.

Arab Saudi bahkan berencana beruji coba melawan Timnas Republik Ceko di Stadion Malsovicka Arena, Hradec Kralove, pada 9 September 2025. Ini menjadi persiapan yang baik buat anak asuh Herve Renard.

2. Qatar

Serupa dengan Arab Saudi, negara satu ini akan jadi tuan rumah di putaran empat. Walau masih lama, Qatar sudah menggelar pemusatan latihan di Austria dan menantang klub Serie A, Udinese.

Belum diketahui rencana uji coba yang akan mereka lakukan pada September 2025. Besar kemungkinan, Qatar memilih bermain di kandang sendiri pada jendela tersebut.

3. UEA

Negara satu ini mengikuti jejak Qatar dengan menggelar pemusatan latihan di Austria. UEA menantang klub Liga Italia, Lecce, dalam sebuah laga uji coba.

Hal ini perlu dilakukan demi bersaing dengan Qatar dan Timnas Oman. Mereka akan saling berebut untuk satu tiket sebagai juara grup.