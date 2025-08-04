Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Resmi Temukan Winger untuk Hancurkan Arab Saudi dan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:31 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Resmi Temukan Winger untuk Hancurkan Arab Saudi dan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!
Patrick Kluivert bisa mengandalkan Dean James di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert sedang bahagia saat ini. Sebab, ia telah menemukan winger yang dapat diandalkan Timnas Indonesia untuk mengahancurkan Arab Saudi dan Irak di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger yang dimaksud adalah pemain Go Ahead Eagles, Dean James.

Semalam, Dean James bermain 83 menit saat Go Ahead Eagles menantang PSV Eindhoven di Johan Cruijff Schaal atau Piala Super Belanda 2025. Aksi gemilang bahkan ditunjukkan Dean James di menit 35.

Dean James (paling kanan bawah) cetak assist di laga PSV vs Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/@gaeagles)
Dean James (paling kanan bawah) cetak assist di laga PSV vs Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/@gaeagles)

Melihat winger Go Ahead Eagles Mathis Suray dalam posisi kosong, Dean James melepaskan umpan silang brilian. Mathis Suray yang menerima umpan Dean James langsung melepaskan sepakan terukur yang membobol gawang PSV Eindhoven kawalan Matej Kovar.

1. Go Ahead Eagles Gagal Juara

Sayangnya, Go Ahead Eagles gagal juara Piala Super Belanda 2025 setelah tumbang 1-2 dari PSV Eindhoven. Gol-gol kemenangan PSV Eindhoven dicetak karena gol bunuh diri Gerrit Nauber (78’) dan Sergino Dest (84’).

Melihat data di atas, skor 1-1 ketika Dean James berada di lapangan. Namun, satu menit setelah Dean James meninggalkan lapangan, Go Ahead Eagles langsung kebobolan. Lantas, kenapa Dean James ditarik keluar?

Berdasarkan data Transfermarkt, Dean James mengalami cedera. Diharapkan, pemain jebolan Ajax Amsterdam ini segara pulih dalam waktu dekat.

 

Halaman:
1 2
      
