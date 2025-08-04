Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Resmi Digeser Niger karena Turnamen di Afrika?

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Senin (4/8/2025) akan diulas Okezone. Mengutip dari football-ranking.com, Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 118 dunia dengan 1,154.55 angka. Namun, skuad asuhan Patrick Kluivert ini rawan digeser negara lain, khususnya oleh tim-tim yang sedang bermain di African Nations Championship (CHAN) 2025.

African Nations Championship (CHAN) 2025 merupakan turnamen sepakbola yang digelar Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF). Namun, ada yang unik dari turnamen ini. Peserta turnamen hanya diizinkan menggunakan pemain-pemain yang mentas di kompetisi domestik mereka.

1. Digelar di 3 Negara

African Nations Championship 2025 sendiri digelar di tiga negara, yakni Kenya, Uganda dan Tanzania. Total ada 19 negara yang ambil bagian. Grup A berisikan Kenya, Maroko, Angola, DR Congo dan Zambia.

Lanjut ke Grup B ada Tanzania, Madagascar, Mauritania, Burkina Faso dan Republik Afrika Tengah. Di Grup C ada Uganda, Niger, Guinea, Afrika Selatan dan Aljazair. Terakhir Grup D berisikan Senegal, Equatorial Guinea, Sudan dan Nigeria.

Melihat negara-negara di atas, seluruh pesertanya adalah tim mapan Afrika. dari turnamen inilah, ranking FIFA Timnas Indonesia dalam ancaman.

2. Timnas Indonesia Diancam Niger

Dari negara-negara di atas, ada satu negara yang mengancam ranking FIFA Timnas Indonesia. Negara yang dimaksud adalah Niger.