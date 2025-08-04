Timnas Indonesia Cetak Rekor Tandang Terburuk di Antara Peserta Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia mencetak rekor tandang terburuk di antara peserta babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026! (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia cetak rekor tandang terburuk di antara peserta babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Itu hanya dihitung dari babak ketiga kualifikasi saja.

Skuad Garuda lolos usai menghuni posisi 4 di klasemen putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Thom Haye dan kawan-kawan mengoleksi 12 poin dalam 10 laga.

1. Tak Pernah Menang

Capaian itu ditorehkan dari tiga kali menang, tiga kali imbang, dan empat kali kalah. Seluruh kemenangan diraih di laga kandang, sementara tiga dari empat kekalahan dicatatkan saat tandang.

Alhasil, Timnas Indonesia memiliki rekor tandang terburuk di antara enam peserta putaran 4! Betapa tidak, Merah Putih tak pernah sekali pun merasakan kemenangan.

Bila dihitung ke raihan poin, Timnas Indonesia hanya meraup 2 poin dari dua kali imbang di kandang lawan. Sisanya, mereka menelan kekalahan bahkan dengan skor-skor telak.

Hal ini berbeda jauh dengan Qatar, Irak, Arab Saudi, Oman, dan UEA. Arab Saudi misalnya, memiliki rekor tandang terbaik dengan 8 poin hasil dari dua kali menang dua imbang dan hanya sekali kalah.