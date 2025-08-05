Reaksi Berkelas Kiper Persib Bandung Usai Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

REAKSI berkelas diberikan kiper Persib Bandung usai tak masuk skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. Kiper muda itu ialah Muhammad Rhaka Shafaka Bilhuda.

Rhaka akhirnya kembali ke tim. Tetapi, namanya tak masuk skuad Timnas Indonesia U-17 yang akan bertarung di Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Sumatera Utara, pada 12-18 Agustus 2025.

1. Persaingan Ketat

Rhaka akui persaingan di Timnas Indonesia U-17 sangat ketat. Alhasil, hanya tiga kiper yang dipersiapkan untuk menghadapi Piala Kemerdekaan 2025 tersebut.

Ketiga kiper tersebut ialah Muhammad Nur Ichsan yang merupakan kiper binaan Asiana Soccer School. Lalu, ada Dafa Al Gasemi Setiawarman dari Dewa United. Terakhir, ada Rendy Razzaqu dari Madura United.

“Persaingan sebenarnya cukup ketat, tapi saya punya modal percaya diri, sama pastinya mental yang kuat untuk bersaing secara sehat,” ujar Rhaka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa, 5 Agustus 2025.