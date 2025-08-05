Kabar Buruk! 2 Pemain Asing Persib Bandung Resmi Absen Lawan Semen Padang?

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak was-was jelang laga timnya kontra Semen Padang di pekan pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Sebab, ada tiga pemain Persib Bandung yang terancam absen karena cedera.

Dari tiga pemain itu, dua di antaranya adalah pesepakbola asing yakni Ramon Tanque dan Patricio Matricardi. Sementara itu, satu nama lainnya adalah Marc Klok. Ketiga pemain ini mengalami cedera pascalaga kontra Western Sydney Wanderers FC pada Sabtu, 2 Agustus 2025 malam WIB.

Marc Klok mengalami cedera jelang Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/@marcklok)

Pelatih fisik Persib Bandung Yaya Sunarya mendapatkan informasi dari dokter tim bahwa Ramon Tanque mengalami kendala di bagian iganya. Bukan patah tulang, melainkan muscle strain atau masalah otot.

“Mengenai kondisi Patricio hanya spam. Jadi mudah-mudahan dia bisa kembali cepat bergabung dengan tim,” harap Yaya Sunarya di Stadion GBLA, Selasa, 5 Agustus 2025. Sementara Marc Klok, Yaya membeberkan gelandang naturalisasi asal Belanda itu mengalami kendala pada bagian tendon achilles.

“Tapi, saya pikir Klok akan siap dalam beberapa hari kedepan untuk bergabung dengan tim. Jadi itu mengenai update kondisi pemain, semua sudah ada dalam latihan pagi ini,” bebernya.

1. Ada yang Balik ke Persib Bandung

Yaya menegaskan saat ini ada beberapa pemain yang sebelumnya bergabung dengan Timnas Indonesia sudah kembali ke tim. Salah satunya Muhammad Rhaka Shafaka Bilhuda.