Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Buruk! 2 Pemain Asing Persib Bandung Resmi Absen Lawan Semen Padang?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:20 WIB
Kabar Buruk! 2 Pemain Asing Persib Bandung Resmi Absen Lawan Semen Padang?
Ramon Tanque berpotensi absen di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak was-was jelang laga timnya kontra Semen Padang di pekan pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB. Sebab, ada tiga pemain Persib Bandung yang terancam absen karena cedera.

Dari tiga pemain itu, dua di antaranya adalah pesepakbola asing yakni Ramon Tanque dan Patricio Matricardi. Sementara itu, satu nama lainnya adalah Marc Klok. Ketiga pemain ini mengalami cedera pascalaga kontra Western Sydney Wanderers FC pada Sabtu, 2 Agustus 2025 malam WIB.

Marc Klok mengalami cedera jelang Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/@marcklok)
Marc Klok mengalami cedera jelang Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/@marcklok)

Pelatih fisik Persib Bandung Yaya Sunarya mendapatkan informasi dari dokter tim bahwa Ramon Tanque mengalami kendala di bagian iganya. Bukan patah tulang, melainkan muscle strain atau masalah otot.

“Mengenai kondisi Patricio hanya spam. Jadi mudah-mudahan dia bisa kembali cepat bergabung dengan tim,” harap Yaya Sunarya di Stadion GBLA, Selasa, 5 Agustus 2025. Sementara Marc Klok, Yaya membeberkan gelandang naturalisasi asal Belanda itu mengalami kendala pada bagian tendon achilles.

“Tapi, saya pikir Klok akan siap dalam beberapa hari kedepan untuk bergabung dengan tim. Jadi itu mengenai update kondisi pemain, semua sudah ada dalam latihan pagi ini,” bebernya.

1. Ada yang Balik ke Persib Bandung

Yaya menegaskan saat ini ada beberapa pemain yang sebelumnya bergabung dengan Timnas Indonesia sudah kembali ke tim. Salah satunya Muhammad Rhaka Shafaka Bilhuda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181519/eliano_reijnders-scNS_large.jpg
Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181624/borneo_fc_menang_telak_4_0_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026-hke6_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: Menang 4-0, Pesut Etam Jaga Kesempurnaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181262/allano_bersama_maxwell_souza-cXG4_large.jpg
Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181394/bojan_hodak-U9VC_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640519/klasemen-grup-h-piala-dunia-u17-brasil-di-puncak-timnas-indonesia-tertahan-di-posisi-3-jqh.webp
Klasemen Grup H Piala Dunia U-17: Brasil di Puncak, Timnas Indonesia Tertahan di Posisi 3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/gelandang_timnas_indonesia_u_17_evandra_florasta.jpg
Bintang Brasil Deg-degan Jumpa Timnas Indonesia U-17 2025, Ini Pengakuannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement