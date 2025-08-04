Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Girang Bukan Main Cetak Gol Debut di Borussia Monchengladbach: Luar Biasa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |17:57 WIB
Kevin Diks Girang Bukan Main Cetak Gol Debut di Borussia Monchengladbach: Luar Biasa!
Kevin Diks resmi gabung Borussia Monchengladbach. (Foto: Borussia Monchengladbach)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Kevin Diks, girang bukan main usai cetak gol debut di Borussia Monchengladbach. Diks menyebut pencapaian ini terasa sangat luar biasa.

Momen itu makin berkesan karena gol Kevin Diks tercipta dalam perayaan ulang tahun ke-125 Borussia Monchengladbach. Dia tentunya juga makin termotivasi untuk memperkuat mengaruhi perjalanan dengan klub barunya itu.

Kevin Diks cetak gol di laga Borussia Monchengladbach vs Valencia (Foto: Instagram/@borussia)

1. Kevin Diks Cetak Gol Debut

Diks mencetak gol debutnya ketika Borussia Monchengladbach melawan Valencia pada laga uji coba di Borussia Park, Minggu 3 Agustus 2025. Berlaga di hadapan publiknya, Die Fohlen menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Gol pertama dicetak oleh Robin Hack pada menit ke-17, sementara gol kedua dicetak oleh Diks pada menit ke-51. Pemain Timnas Indonesia itu mencatatkan namanya di papan skor lewat titik putih.

 

Halaman:
1 2
      
