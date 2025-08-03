Kisah Kevin Diks yang Cetak Gol Perdana, Jadi Kado Manis Ulang Tahun Ke-125 Borussia Monchengladbach

KISAH Kevin Diks menarik diulas. Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks, itu sukses cetak gol debutnya bersama Borussia Monchengladbach.

Momen itu terjadi ketika Borussia Monchengladbach melawan Valencia dalam laga uji coba. Gol tersebut sekaligus menjadi kado manis ulang tahun ke-125 Borussia Monchengladbach.

1. Kevin Diks Cetak Gol Perdana

Borussia Monchengladbach merayakan hari jadinya yang ke-125 dengan sempurna. Tim berjuluk Die Fohlen itu menang 2-0 atas Valencia di Borussia Park, Monchengladbach, Jerman, Minggu 3 Agustus 2025 dini hari WIB.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Borussia Monchengladbach tampil menyengat sejak menit awal. Gol pertama dicetak Robin Hack pada menit ke-17 usai memanfaatkan kesalahan bek tengah Valencia.

Kemudian di babak kedua, rotasi menyeluruh dilakukan pelatih Borussia Monchengladbach, Gerardo Seoane. Diks pun dimainkan setelah jeda turun minum.

Enam menit berselang, Borussia Monchengladbach mendapat hadiah penalti. Diks yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik dan mencatatkan namanya di papan skor.

Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Borussia Monchengladbach tetap mempertahankan keunggulannya. Kemenangan ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-125 yang sempurna bagi Die Fohlen.