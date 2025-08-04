Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |15:33 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025
Claudia Scheunemann siap bawa Timnas Putri Indonesia kalahkan Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: Instagram/@c.a.scheunemann)
JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dirilis AFF, laga ini dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB.

Pertandingan ini merupakan matchday kedua Grup A ASEAN Womens Championship 2025. Di matchday pertama Grup A yang berlangsung Rabu 6 Agustus 2025, skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- ditantang Thailand, sedangkan Vietnam bersua Kamboja.

Timnas Putri Indonesia siap tempur di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia siap tempur di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)

1. Vietnam Tim Kuat Asia

Timnas Putri Indonesia akan dipertemukan dengan tuan rumah yang berstatus salah satu tim kuat Asia, Vietnam. Vietnam baru saja memastikan lolos ke Piala Asia Wanita 2026 setelah finis sebagai juara Grup E kualifikasi.

Saat itu, skuad asuhan Mai Duc Chung menang 7-0 atas Maladewa, mempermalukan Uni Emirat Arab 6-0 dan menggilas Guam 4-0. Bagi Vietnam, mereka tak pernah absen tampil di Piala Asia Wanita sejak 1999.

Bahkan di edisi terakhir yang dilangsungkan di India pada 2022, mereka lolos hingga perempatfinal. Bagaimana dengan kiprah Vietnam di ASEAN Women Championship?

Mereka tercatat tiga kali juara, tepatnya pada 2006, 2012 dan 2019. Jumlah ini hanya kalah dari Thailand yang empat kali juara ASEAN Women Championship.

 

Telusuri berita bola lainnya
