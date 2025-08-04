Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |06:36 WIB
Timnas Putri Indonesia siap tempur melawan Thailand di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: Instagram/@isawarps)
JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di laga pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga ini dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam pada Rabu 6 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB dan live di RCTI.

Pemain Timnas Putri Indonesia Isa Warps tidak gentar meski dihadapkan dengan Thailand, tim dengan koleksi trofi ASEAN Womens Champions terbanyak (empat gelar). Pemain kelahiran 2005 ini menilai Timnas Putri Indonesia siap tempur di ajang dua tahunan tersebut.

Isa Warps siap bawa Timnas Putri Indonesia berjaya. (Foto: PSSI)
“Semuanya berjalan dengan lancar. Pelatih baru, rekan setim, dan official semuanya baik.  Kami mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius dan siap untuk bertanding,” kata Isa Warps, Okezone mengutip dari laman Kita Garuda.

1. Pelatih Baru

Seperti yang diungkap di Isa Warps di atas, Timnas Putri Indonesia akan turun dengan pelatih baru. Timnas Putri Indonesia tak lagi ditangani Satoru Mochizuki yang kini menduduki posisi pengembangan sepakbola putri Tanah Air.

Posisi pelatih Timnas Putri Indonesia kini diisi eks juru taktik Arema FC, Joko Susilo. Pengalaman puluhan tahun Joko Susilo sebagai pelatih sepakbola putra diharapkan dapat memantik performa Timnas Putri Indonesia.

Terlebih, Timnas Putri Indonesia tergabung di grup yang tidak enteng di ASEAN Women Championship 2025. Selain bersua Thailand, mereka dihadapkan dengan Kamboja dan Vietnam,

 

