HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Isa Warps Tegaskan Timnas Putri Indonesia Tak Main-Main Tatap ASEAN Womens Championship 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |01:40 WIB
Isa Warps Tegaskan Timnas Putri Indonesia Tak Main-Main Tatap ASEAN Womens Championship 2025
Isa Warps memastikan Timnas Putri Indonesia tak main-main menatap ASEAN Womens Championship 2025 (Foto: PSSI)
PEMAIN Timnas Putri Indonesia, Isa Warps, menegaskan rekan-rekannya tidak main dalam-dalam menatap ASEAN Women’s Championship 2025. Mereka ingin berbicara banyak di ajang tersebut.

Timnas Putri Indonesia saat ini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Bogor, Jawa Barat. TC itu dipimpin pelatih baru, yakni Joko Susilo, yang menggantikan posisi Satoru Mochizuki.

1. Antusias

Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan. (Foto: PSSI)

Warps mengaku antusias setelah bergabung bersama Timnas Putri Indonesia. Ia akan memberikan berusaha kontribusi terbaiknya dalam TC tersebut.

“Semuanya berjalan dengan lancar. Pelatih baru, rekan setim, dan ofisial semuanya baik," kata Warps dilansir dari laman Kita Garuda, Senin (4/8/2025).

Pemain kelahiran 2005 itu mengatakan, Timnas Putri Indonesia akan memaksimalkan TC dengan sebaik mungkin. Ia paham perjuangan di turnamen nanti tidak akan mudah.

 

